Tesla Roadster: Neues Lebenszeichen vom Hypercar

Sportwagen
E-Auto

Tesla Roadster
Seit fast zehn Jahren kündigt Elon Musk einen neuen Tesla Roadster an. Gekommen ist er bislang nicht. Jetzt gibt es aber neue Lebenszeichen

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.02.2026
Tesla Roadster Schriftzug
Foto: Tesla / Wittich

Die Saga rund um den neuen Tesla Roadster nahm bereits 2017 mit der Vorstellung eines Prototyps Fahrt auf. Dann wurde das elektrische Hypercar immer wieder um Jahre verschoben. In einer ersten Ankündigung war von einem Produktionsstart in 2020 die Rede. Dann folgte die Verschiebung auf 2022, dann auf 2023 und schließlich auf 2024. Auch die Ansage, die Fertigung solle schließlich 2025 anlaufen, wurde von Elon Musk wieder kassiert. Musk erklärte allerdings, das finale Design des Roadster sei beinahe fertig.

Neue Patentanmeldungen

In einer letzten Ankündigung zum Thema im November 2025 versprach Musk eine Premiere des Roadsters am 1. April 2026. Ein möglicher Produktionsstart wäre damit 2027 oder 2028 denkbar. Im Februar 2026 gibt es neue Lebenszeichen vom Tesla Roadster. Der amerikanische Elektroautobauer hat sich beim US-Patentamt die Wortmarke Roadster sowie eine stilisierte Silhouette schützen lassen. Der Roadster-Schriftzug ist in einer gestreckten, kantigen Schrift ausgeführt, die Silhouette zeichnet mit drei Strichen die vom Prototyp bekannte Linienführung des Roadsters nach.

Ob mit der Eintragung dieser beiden Schutzmarken die Einführung des Roadsters wahrscheinlicher wird, können wir nicht beurteilen. Zumindest scheint man bei Tesla das Hypercar noch nicht ganz vergessen zu haben.

Tesla Roadster Silhouette Schriftzug
Tesla

Das Bild zur Patent-Anmeldung.

Sollte am 1. April tatsächlich ein entsprechendes Modell vorgestellt werden, darf man auf dessen Eckdaten gespannt sein. Vor rund zehn Jahren klangen 1.000 PS noch beeindruckend. Im heutigen Konkurrenzumfeld könnte der Roadster damit kaum noch hervorstechen. Zudem stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen wie Tesla, mit aktuell stark stagnierenden bis schrumpfenden Absatzzahlen noch ein Halo-Car benötigt, beziehungsweise es sich leisten kann.

Fazit

