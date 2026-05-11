Tesla Semi Elektro-Lkw: Endlich konkrete Daten zu Batterie und Antrieb

Über den Elektro-Lkw von Tesla wurde seit seiner ersten Präsentation im Jahr 2017 schon viel geschrieben und viel berichtet. 2026 ist die Produktion des Tesla-Truck endlich angelaufen und die ersten Serienmodelle sollen demnächst tatsächlich an Kunden ausgeliefert werden.

Kurz vor dem Marktstart liefert ein Dokument der kalifornischen Umweltbehörde "California Air Resources Board" auch endlich offizielle Daten zu den verfügbaren Elektroantrieben, über die bislang nur spekuliert wurde.

Bis zu 822 kWh nutzbare Kapazität Demnach ist der Tesla Semi künftig in den beiden Varianten Standard Range und Long Range zu haben. Beide sind mit Lithium-Ionen-Batteriepaketen bestückt. In der Standardvariante wird die nutzbare Batteriekapazität mit 548 kWh angegeben. Für die Long Range-Variante sind sogar 822 kWh nutzbare Kapazität dokumentiert. Die entsprechenden Reichweitenangaben liegen bei bis zu 523 Kilometer (Standard) und bis zu 805 Kilometer (Long Range). Zum Vergleich: Mercedes nutzt im eActros 600 Batterien mit bis zu 621 kWh, die Reichweiten von rund 500 Kilometern bieten.

Beide Tesla-Akkus nutzen die gleichen 4680er-Zellen wie die Cybertruck-Batterie. Mit einer Ladeleistung von bis zu 1,2 Megawatt sollen die Batterien in nur 30 Minuten auf 60 Prozent gebracht werden können. Die Batterien sitzen im Fahrgestell, was für einen tiefen Schwerpunkt sorgt. Beim Long-Range-Modell ist das Fahrgestell der Sattelzugmaschine länger als beim Standard-Range-Modell, um den größeren Akku aufzunehmen.

Erstmals offiziell macht das Dokument auch die Leistungsdaten für die E-Motoren. Beide Semi-Varianten setzen auf eine dreimotorige Konfiguration an den beiden hinteren Antriebsachsen der dreiachsigen Zugmaschine. Tesla nennt diesen Antrieb TTSL4ELCPSHD. Die Standardversion bringt 525 kW (714 PS), die Long Range-Variante kommt auf 800 kW (1.088 PS).