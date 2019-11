VW Abt E-Caddy Elektro-Kasten jetzt bestellbar

Gemeinsam mit Abt hat VW einen elektrisch angetriebenen Caddy entwickelt. Auf der Messe wurde er im Taxikleid präsentiert, jetzt wird er als verblechte Transporter-Version erhältlich sein. Beim E-Caddy dient die Maxiversion des Kleintransporters als Basis, die mit dem verlängerten Radstand bis zu 4,2 Kubikmeter Ladevolumen bereithält. Der Antrieb des Abt E-Caddy wurde durch die Abt E-Line GmbH entwickelt.

VW E-Caddy auf der IAA Nutzfahrzeuge

An Bord des Abt E-Caddy arbeitet eine 83 kW und 200 Nm starke E-Maschine. Sie treibt die Vorderräder an. Mit Strom versorgt wird der Elektromotor über eine Lithium-Ionen-Batterie. Der Energiegehalt dieser Batterie beträgt 37,3 kWh. Eine Leistungselektronik managt dabei den Energiefluss zwischen Motor und Batterie. Geschaltet wird der Abt E-Caddy über ein automatisches Eingang-Getriebe. Binnen fünf Stunden ist die leere Batterie an Anschlüssen mit bis zu 7,2 kW Ladeleistung (zum Beispiel Wallboxen) wieder zu 100 Prozent aufgeladen. Im Quick-Charge-Verfahren bei 50 kW ist die Batterie in nur 50 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen.

Die Reichweite des E-Caddy wird mit bis zu 159 Kilometer (WLTP) angegeben. Dabei wird die Maximalgeschwindigkeit auf 90 km/h, optional 120 km/h, limitiert. Der Abt E-Caddy wird ausschließlich als Leasingfahrzeug angeboten und startet bei 293 Euro netto als Kastenwagen. Kalkulationsbasis für die Leasingrate ist ein Gesamtpreis, der bei 29.900 Euro startet.