VW Designstudie Gen.Travel Willkommen im autonomen Reisewagen

Im Rahmen seiner New Auto Strategie wagt sich VW auf völlig neue Mobilitätsgefilde vor. Ein Produkt daraus ist der VW Gen.Travel – ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, das seine Passagiere völlig autonom ans Ziel bringt. Präsentiert wird das Forschungsauto auf der Chantilly Arts & Elegance bei Paris.

Sitzen, liegen, schlafen

Der Gen.Travel verfügt dazu über ein modulares Innenraumkonzept, das sich für jede Reise individuell anpassen lässt und als Mobility-as-a-Service Angebot gebucht werden kann. Je nach Konfiguration können bis zu vier Personen transportiert werden. Für Geschäftsreisen bietet sich das Konferenz-Setup mit vier bequemen Sesseln und einem großen Tisch in der Mitte des Innenraums als optimales Umfeld an. Dynamische Lichtquellen schaffen eine angenehme Arbeitsumgebung und beugen Reisekrankheit vor. Und wenn das Meeting wieder länger dauert, erlaubt das Overnight-Setup immerhin zwei Passagieren auf den zum Bett umfunktionierten Sitzen zu nächtigen. Ein innovatives Insassenrückhaltesystem sichert die Schlafenden dabei auch im Liegen. Für einen tiefen Schlaf trotz Bewegung soll wiederum das Lichtsystem sorgen. Es beeinflusst die Schlafhormon (Melatonin)-Ausschüttung. Ist man mit der Familie unterwegs, ist Unterhaltungsprogramm angesagt. Das kann via Augmented Reality (AR) gestaltet werden.

VW Die Kabine erlaubt verschiedenste Sitzkonfigurationen.

Ansonsten gibt sich die Kabine des Gen.Travel hell gestaltet, setzt ausschließlich auf nachhaltige Materialien aus recycelten oder natürlichen Rohstoffen.

Glaskasten auf Rädern

Äußerlich erinnert der Gen.Travel eher an einen Brotkasten mit Flügeltüren als an einen schnittigen Reisewagen, wie man ihn in bislang definiert. Die Gesamtform gliedert sich in zwei Teile. Die untere Hälfte bündelt alle technischen Features, darauf sitzt die gläserne Kabine. Die Fensterkante liegt auf Gürtellinie und damit sehr niedrig, um die Sicht nach draußen zu maximieren. Gleichzeitig spüren die Passagiere keine äußeren Einflüsse, wenn sie flach im Wagen liegen. Die Flügelportale sollen den Ein- und Ausstieg erleichtern.

Für optimalen Reisekomfort sorgt zudem ein aktives Fahrwerk, das vorausschauend alle vertikale und laterale Bewegungen wie Beschleunigung, Bremsen oder Kurvenneigung berechnet und ausgleicht. Für eine optimierte Reichweite sorgen eine künstliche Intelligenz und Platooning – also das automatisierte fahren in der Kolonne. Zur Elektroantriebstechnik selbst sowie zu den autonomen Fahrsystemen macht VW keinerlei Angaben.

Die Niedersachsen stellen allerdings klar, dass der Gen.Travel in dieser Form nie kommen wird. Er ist und bleibt ein Forschungsfahrzeug. Einzelne Features könnten später aber durchaus in einem Serienfahrzeug wieder auftauchen.

Fazit

Mit Elektroantrieb schlafend ohne eigenes Zutun verreisen – klingt nach Liegewagen der Bahn, ist in diesem Fall aber das Konzept eines neuen Reisewagens von Volkswagen. Der Gen.Travel wird so zwar nie kommen, gibt aber einen Ausblick auf mögliche neue Features für Serienmodelle.