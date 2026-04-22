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Citroën 2CV Charleston im Original-Test: Scheibenbremsen und Zweifarb-Lackierung

Citroën 2CV Charleston im Original-Test
Ist die Charleston-Ente 1981 aus der Zeit gefallen?

Nach 32 Jahren erhält der Citroën 2CV 1981 Scheibenbremsen und eine fröhliche Lackierung. Der Test des Sondermodells Charleston aus auto motor und sport 21/1981.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.04.2026
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Citroen 2CV Charleston auto moto rund sport 21/1981
Foto: Hans Peter Seufert

Schon Mitte der 1930er-Jahre beginnen bei Citroën die Arbeiten an einem preiswerten Minimalautomobil. Das Toute Petite Voiture (TPV) soll laut Konstrukteur André Lefèbvre "Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein" bieten, mindestens 60 km/h schnell fahren und nur drei Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. "Es muss ausgesprochen gut gefedert sein, sodass ein Korb voll mit Eiern eine Fahrt über holprige Feldwege unbeschadet übersteht", ergänzt Lefèbvre. Das TPV ist 1939 fertig, doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhindert Premiere und Produktionsbeginn. Die 250 Prototypen werden versteckt und verschrottet, sie werden erst sehr viel später wieder entdeckt.

Das Serienmodell debütiert am 7. Oktober ...

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