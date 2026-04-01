Ferrari Enzo Argento Nürburgring: 1 von 9 in dieser Farbe

Mit der Präsentation des Enzo auf dem Pariser Autosalon im Jahr 2002 knüpfte Ferrari an legendäre Vorläufer an: Der Enzo gehört in eine Reihe mit 288 GTO, F40 und F50, wobei die Erwartungen an die neue Speerspitze besonders hoch ausfielen. Benannt nach Firmengründer Enzo Ferrari , plante das Werk im italienischen Maranello eine limitierte Auflage von 399 Fahrzeugen.

Technisch orientierte sich der Enzo eng an der Formel 1. Die Karosserie aus Kohlefaser, der renntaugliche Fahrwerksaufbau mit doppelten Querlenkern und Fahrwerk mit Pushrod-Aufhängung zählen zur Serienausstattung. Statt eines festen Heckspoilers verwendete Ferrari einen automatisch ausfahrbaren Spoiler und einen flachen Unterboden für hohen Abtrieb. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 350 Kilometer pro Stunde.

660 PS und 3,65 Sekunden auf 100 Im Zentrum steht der Motor vom Typ F140, ein V12-Saugmotor mit 5.998 Kubikzentimetern Hubraum und vier Ventilen pro Zylinder. Die Leistung liegt bei 660 PS, der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 3,65 Sekunden. Die Bremsanlage besteht vorn und hinten aus Carbon-Keramik-Bremsscheiben von Brembo, die für geringes Gewicht und hohe Standfestigkeit sorgen. Zur Ausstattung gehören außerdem adaptive Dämpfer, die auf die Anforderungen des Fahrers eingestellt werden können.

Neun Enzo in Argento Nürburgring weltweit Der Ferrari Enzo wurde standardmäßig in drei Farben ausgeliefert: Rosso Corsa, Giallo Modena und Nero. Sonderserien waren gegen Aufpreis möglich. Das angebotene Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 37.754 ist eines von nur neun Enzo, die ab Werk in Argento Nürburgring lackiert wurden. Nur fünf dieser Exemplare erhielten ein Interieur in rotem Leder. Lediglich ein solches Fahrzeug wurde offiziell nach Großbritannien ausgeliefert.

Das Ausstattungspaket umfasst extragroße Sitze, Vierpunktgurte und einen roten Drehzahlmesser. Die Wahl dieser Kombination macht dieses Fahrzeug besonders rar im Bestand aller Enzo-Modelle.

Laufleistung 19.079 Kilometer Die Auslieferung des Enzo erfolgte im Juni 2004 über Maranello Concessionaires Ltd. in England. Bereits im April 2002 wurde das Reservierungsverfahren angestoßen, lange bevor Ferrari die endgültigen Spezifikationen enthüllte. Der erste Besitzer ließ alle Wartungen und Inspektionen regelmäßig bei autorisierten Partnerbetrieben durchführen. 2009 erfolgte der Tausch von Kupplung und Schwungrad. Mit dem Umzug des Eigentümers in die Schweiz setzte Garage Zenith SA in Sion ab 2011 die Pflege fort.

Im Jahr 2019 wurde das Fahrzeug über DK Engineering verkauft, die ebenfalls Servicemaßnahmen durchführten. Ein Monat nach diesem Verkauf erhielt der Wagen das Ferrari Classiche-Zertifikat mit dem dazugehörigen Red Book. Weitere Wartungsarbeiten wurden 2023 und auch im Januar 2026 bei offiziellen Ferrari-Partnern in Paris ausgeführt. Zum Zeitpunkt der Erfassung zeigt der Kilometerzähler eine Laufleistung von 19.079 Kilometern.

Schätzpreis: rund 5 Millionen Euro Der angebotene Enzo wird mit passendem, maßgeschneidertem Koffersatz, allen Betriebsanleitungen, dem Bordwerkzeug sowie einer umfangreichen Dokumentation der bisherigen Historie präsentiert. Die Fahrzeughistorie umfasst sämtliche Werkstatt- und Wartungsbelege, wodurch der Zustand lückenlos nachvollziehbar ist. RM Sotheby's versteigert den Enzo am 25. April 2026 während einer Auktion in Monaco. Der Schätzpreis liegt bei 4,9 bis 5,3 Millionen Euro.