Fiat Grizzly (2026): Der Panda bekommt einen großen Bruder

Fiat ergänzt seine Modellpalette um einen kompakten SUV: Mit dem Grizzly wächst die Panda-Familie nach oben. Genau genommen sind es gleich zwei neue Familienmitglieder, denn Fiat zeigt den Grizzly in der Präsentation mit Steilheck und in einer Coupé-Variante. Erlkönige waren bereits bei Testfahrten zu sehen. Seine Publikumspremiere wird der Grizzly im Oktober 2026 anlässlich des Pariser Autosalons erleben. Ende 2026 könnten die ersten Autos zu den Händlern kommen.

Kompakt-SUV auf Smart-Car-Plattform Laut Auto Express erklärte Fiat-CEO Olivier François am 21. Mai 2026 während des Stellantis Investor Day in Michigan, USA: "Der neue Fiat Grizzly, und Sie sehen zwei Silhouetten, weil er für drei Regionen der Welt konzipiert ist, vervollständigt die Familie. Dieselbe DNA, immer noch auf der Smart-Car-Plattform aufgebaut, aber es ist ein größeres Tier." Mit dem Grizzly macht Fiat den Segment-Bestsellern Dacia Duster und Nissan Qashqai Konkurrenz.

Mit der Präsentation steht nun auch fest, wie der intern als "Giga Panda" bezeichnete Kompakt-SUV heißen wird. Dass er auf der Smart-Car-Plattform von Stellantis basieren wird, lag nahe. Damit stehen auch die technischen Rahmendaten schon fest.

Benziner und Hybrid mit 1,2-Liter-Turbo Die Smart-Car-Plattform reicht bis ins C-Segment und bildet unter anderem die technische Grundlage für Modelle wie den Citroën C3 Aircross und den Opel Frontera. Auf dieser Basis sind Benzin-, Hybrid- und Elektroantriebe möglich. Die Benziner treibt der bekannte Stellantis-Dreizylinder mit 1,2 Liter Hubraum und Turbolader an. Dieser Turbobenziner wird mit einem ins Sechsgang-Automatikgetriebe integrierten Elektromotor zum Mildhybrid.

Elektro-Grizzly mit bis zu 400 km Reichweite Die Elektromodelle wie etwa der e-C3 Aircross oder der Frontera Electric werden mit 44-kWh- oder 54-kWh-Akku angeboten. Das reicht für einen Aktionsradius von 290 bis rund 400 Kilometer zwischen zwei Ladepausen. Mit bis zu 100 kW lädt der Akku in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent. Ein Elektromotor mit 111 kW treibt die Vorderräder an.

Einstiegspreis unter 30.000 Euro erwartet Gegenüber Auto Express erklärte François, der Grizzly werde "erschwinglich, geräumig und begehrenswert" sein. Mit diesen Modellen will Fiat einen Angriff auf Bestseller im Familienauto-Segment wie den Nissan Qashqai, Kia Sportage und Dacia Bigster starten. Da der Fokus bei der Enthüllung auf der Erschwinglichkeit lag, wird ein Einstiegspreis von unter 30.000 Euro erwartet, wenn das Fahrzeug in den Verkauf geht – möglicherweise noch vor Ende des Jahres.