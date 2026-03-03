VW ID. Era 9X Premiere: Diesen China-Touareg dürfen wir nicht fahren

Der Touareg ist Geschichte, aber mit dem ID. Era 9X stellt das chinesische Joint-Venture SAIC-Volkswagen einen neuen Groß-SUV für den chinesischen Markt vor. Das Modell ist als Extended-Range Electric Vehicle (EREV) ausgelegt und kombiniert einen batterieelektrischen Antrieb mit einem rein als Generator arbeitenden Turbobenziner. Ein optionaler Allradantrieb und bis zu 510 PS Leistung machen das bisher größte ID.-Modell zum luxuriösen Flaggschiff der Marke. Selbst der VW Atlas für die USA ist kleiner.

5,2 Meter lang Der ID. Era 9X misst 5.207 Millimeter in der Länge, 1.997 mm in der Breite und ist 1.810 mm hoch. Mit dem üppigen Radstand von 3,07 Meter ist ein feudales Platzangebot gesetzt. Damit überragt der ID. Era 9x den ausrangierten Touareg um gute 30 Zentimeter in der Länge. Luxuriös ist auch die Auslegung mit Einzelsitzen im Fond. Der ID. Era 9X bietet sechs Sitzplätze in einer 2+2+2-Konfiguration. In der Karosseriestruktur integriert sind versenkbare Türgriffe, ein aktiver Lufteinlass anstelle eines klassischen Kühlergrills sowie ein auf dem Dach platzierter LiDAR-Sensor für erweiterte Assistenzfunktionen.

Antriebsseitig setzt Volkswagen auf drei Varianten, die alle den gleichen Range-Extender nutzen. Basis ist ein 1,5-Liter-Vierzylinder aus der EA211 evo-Familie, in seiner Range-Extender-Ausführung als EA211-ERV bezeichnet. Das Aggregat verfügt über einen Turbolader mit variabler Geometrie, arbeitet mit dem Miller-Brennverfahren, 350-bar-Direkteinspritzung und wassergekühltem Ladeluftkühler. Die Nennleistung des Vierzylinders beträgt 143 PS. Systemtypisch für ein EREV gibt es dabei keine direkte Verbindung mit den Antriebsrädern, der Benziner arbeitet mit weitgehend konstanter Drehzahl und liefert als Generator Strom für die Hochvoltbatterie und die Elektromotoren.

Von 299 bis 517 PS Die Einstiegsvariante des ID. Era 9X verfügt über einen Elektromotor an der Hinterachse mit 220 kW/299 PS. Kombiniert wird er wahlweise mit einer 51,1-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie oder einer 65,2-kWh-NMC-Batterie. Nach chinesischem CLTC-Zyklus sind damit rein elektrische Reichweiten zwischen 267 und 340 Kilometern möglich. Das Leergewicht liegt je nach Batterie bei üppigen 2.600 bis 2.620 Kilogramm. Als Höchstgeschwindigkeit nennt der Hersteller 200 km/h angegeben. Auch eine Verbrauchsangabe für den Verbrenner gibt es, bei leerer Batterie läuft der ID. Era 9X mit einem Normverbrauch von 5,95 Litern.

Die Topversion ergänzt den hinteren 220-kW-Motor um eine zusätzliche E-Maschine mit 160 kW an der Vorderachse. Diese Allradantriebs-Version wird mit einer Systemleistung von 380 kW/517 PS angegeben. Kurios dabei und eine Folge der chinesischen Prüfzyklus-Bedingungen: Hier soll die elektrische Reichweite nach CLTC bei bis zu 400 Kilometer liegen. Unter Einbeziehung des Range-Extenders soll die kombinierte Gesamtreichweite bei voller Batterie und vollem Benzintank bei rund 1.000 Kilometern liegen.

Im Innenraum setzt der ID. Era 9X auf eine ausgedehnte Display-Landschaft. Zwei jeweils 15,6 Zoll große Bildschirme erstrecken sich über die Breite des Armaturenträgers und dienen Fahrer und Beifahrer als zentrale Informations- und Bedieneinheit. Ein separates, 21,4 Zoll großes Display ist im Dachhimmel für die Fondpassagiere integriert und kann herausgeklappt werden. Ergänzt wird das Cockpit-Design durch ein schmales Kombiinstrument sowie ein unten abgeflachtes Lenkrad. Klassische Tasten entfallen weitgehend, viele Funktionen werden über Touchflächen oder Sprachsteuerung bedient.

Marktstart und Preis Mit dem ID. Era 9X folgt VW dem chinesischen Trend, bei den großen Luxus-SUV zunehmend auf Range-Extender-Technik statt reinen Elektroantrieb zu setzen. Offizielle Preisangaben gibt es noch nicht, der Bestellstart soll allerdings noch im März 2026 beginnen. Die ersten Auslieferungen sind für das Frühjahr angekündigt.