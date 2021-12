VW ID. California (2025) VW baut elektrisches Wohnmobil

Der VW California, aktuell auf Basis des VW T6, hat schon seit Jahrzehnten einen festen Platz im Herzen der Reisemobilisten. VW plant aber auch hier voraus und bringt den California künftig auch in einer rein elektrisch angetriebenen Variante. Der VW ID. California soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommen – sprich irgendwann ab 2025.

Elektro-Camper ab 2025

Die Entscheidung für das elektrische Reisemobil hat der VW-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 9.12.2021 bekanntgegeben. Die technische Basis liefert dabei der Elektrobus ID. Buzz, der ab 2022 in Serie gehen soll. Mit der Bestätigung des Aufsichtsrats startet VW-Nutzfahrzeuge jetzt die Entwicklung eines des neuen California-Familienmitglieds: "Der ID.California auf Basis des ID. Buzz wird den anhaltenden Trend zur mobilen Freizeitgestaltung mit nachhaltiger, CO2-neutraler Mobilität vereinen. Made by VWN!", so Carsten Intra, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN.

Bereits seit Sommer 2021 laufen in Hannover planmäßig die Arbeiten zum Aufbau der neuen Fertigungslinie, auf der ab 2025 die Produktion der Elektro-Busse starten soll. Gefertigt werden dort dann der ID. Buzz in der Pkw und der Cargo-Version sowie der jetzt angekündigte California als Reisemobil.

Rossen Gargolov Aktuell baut VW den California auf T6-Basis.

Wenn der ID. California den bekannten California-Tugenden folgt, dann wird seine Ausstattung ein Aufstelldach mit Schlafgelegenheit für zwei Personen, eine integrierte Küche, Einbauschränke sowie eine zum Bett umbaubare Sitzgruppe umfassen. Da der ID. Buzz etwas weniger Platz als der T6 mitbringt, dürfte es im ID. California etwas kuscheliger zugehen.

Fazit

VW macht aus dem Elektro-Bus ID. Buzz auch ein Reisemobil. Der ID.California soll ab 2025 für nachhaltige mobile Freizeitgestaltung stehen.