VW ID. Cross geleaked: Den dürften Sie eigentlich noch gar nicht sehen

Um beim Thema Elektroauto auch in der Breite endlich ordentlich voranzukommen, bringt der VW-Konzern auf der weiterentwickelten MEB+-Plattform eine ganze Kleinwagen-Familie an den Start. Der neue VW ID. Polo wurde bereits präsentiert. Technisch eng mit diesem verwandt ist der kommende VW ID. Cross, der als Schwestermodell des Skoda Epiq antritt.

Einen ersten Vorgeschmack auf den ID. Cross konnten wir bereits bei einem Fahrtermin mit einem getarnten Vorserienmodell einfangen. Die offizielle Premiere des ID. Cross ist für Mitte Juli geplant. Jetzt sind allerdings vorzeitig erste Informationen und Bilder des kleinen VW-Elektro-SUV ins Netz gerutscht.

Mit ID. Polo-Technik und Cross-Look Wenig überraschend hält sich die Serienversion des ID. Cross an die Linien des Vorserienmodells. Der 4,16 Meter lange SUV mit vier Türen und steil stehender Heckklappe kommt bullig daher. Die Radläufe und die untere Karosseriekante sind mit schwarzem Kunststoff beplankt, was die robuste Optik unterstreicht. Ebenfalls schwarz gehalten sind die Außenspiegel sowie die A- und die C-Säulen. Letztere tragen wohl als Designelement drei in Wagenfarbe gehaltene Einleger. Die Front kennzeichnen schlanke LED-Leuchten mit durchgehendem LED-Lichtband und zentral platziertem, ebenfalls beleuchteten VW-Logo. Auf dem Dach ist eine Reling montiert. Die Türen werden über klassische Bügelgriffe geöffnet.

Die Technik unter dem crossen Karosseriekleid entspricht der des VW ID. Polo. Die zwischen den Achsen verbaute Batterie kommt in der LFP-Variante auf 37 kWh, in der NMC-Version auf 52 kWh. Die Reichweiten sollen bis zu 436 Kilometer betragen. Kombiniert wird die kleine Batterie mit einem 100 kW (136 PS) starken E-Motor an der Vorderachse. Der große Akku arbeitet mit einer 155 kW (211 PS) starken E-Maschine zusammen. Am Schnelllader zapft der ID. Cross mit 90 respektive 105 kW.

Ab Jahresende, ab 28.000 Euro In den Handel kommen soll der ID. Cross erst zum Jahreswechsel. Der Grundpreis dürfte bei rund 28.000 Euro liegen, wobei das Basismodell vermutlich wie beim ID. Polo nicht gleich ab Marktstart verfügbar sein wird.