Land Rover stellt Discovery Sport ein: Wir wissen, was folgt

Mit dem Discovery Sport verabschiedet Land Rover eine Modellreihe, die seit 2015 zum festen Bestandteil des Programms gehörte. Wie ein Sprecher von Land Rover Deutschland auf Anfrage von auto-motor-und-sport.de bestätigte, endet die Produktion des kompakten SUV für die Weltmärkte im Dezember 2026. Für Kunden in der Europäischen Union wurde die Fertigung allerdings bereits deutlich früher eingestellt. "Für die EU bedeutet das, dass die Produktion des Discovery Sport bereits im März 2026 beendet wurde", so das Statement.

Am Anfang war der Freelander Der Discovery Sport kam 2015 als Nachfolger des Freelander 2 in Europa auf den Markt. Mit einer Länge von rund 4,60 Metern positionierte ihn Land Rover als kompaktes SUV unterhalb des Discovery. Das Modell wurde sowohl mit fünf als auch mit optional sieben Sitzplätzen angeboten und sollte Familien ebenso ansprechen wie Kunden mit gelegentlichen Offroad-Ambitionen.

Technisch basierte der Discovery Sport zunächst auf einer weiterentwickelten Plattform des Freelander. Im Laufe seiner Bauzeit erhielt das Modell mehrere Benzin- und Dieselmotoren sowie später Mildhybrid- und Plug-in-Hybrid-Antriebe. Eine umfassende Modellpflege erfolgte 2019. Dabei überarbeitete Land Rover das Design, modernisierte den Innenraum und führte neue Infotainment- sowie Assistenzsysteme ein. Seitdem blieb die Baureihe weitgehend unverändert im Programm, eine letzte Modellpflege erfolgte 2025.

Im Video: Der erste Discovery Sport 2014

Werke werden umgerüstet Nach Angaben von Land Rover erfolgt das Produktionsende im Rahmen des üblichen Modellzyklus. Gleichzeitig fällt die Entscheidung in eine Phase, in der der Hersteller seine Werke und Modellpalette auf neue Fahrzeugarchitekturen vorbereitet. Das Werk Halewood in Großbritannien, in dem der Discovery Sport produziert wird, wird auf die Produktion kommender Fahrzeuggenerationen umgestellt.

Wahrscheinlich ist ein Zusammenhang mit den verschärften europäischen Sicherheitsvorschriften. Seit Inkrafttreten der General Safety Regulation 2 müssen neu zugelassene Fahrzeuge zusätzliche Assistenz- und Sicherheitssysteme erfüllen. Für ältere Modellplattformen kann eine entsprechende technische Anpassung mit erheblichem Entwicklungsaufwand verbunden sein. Offiziell verweist Land Rover jedoch ausschließlich auf den regulären Lebenszyklus der Baureihe.

Der Nachfolger wird elektrisch Mit dem Aus des Discovery Sport entsteht im Modellprogramm eine Lücke im Segment der kompakten SUV. Diese dürfte nach bisherigem Kenntnisstand der bislang unter dem Titel "Defender Sport" gehandelte Elektro-SUV schließen. Das neue Modell befindet sich bereits in der Entwicklung und soll die Defender-Familie nach unten erweitern. Anders als der Discovery Sport wird der Defender Sport voraussichtlich ein eigenständiges Design mit den markanten Proportionen der Defender-Baureihe erhalten. Erwartet wird außerdem eine technische Basis aus der künftigen elektrifizierten Fahrzeugarchitektur von JLR. Das Modell soll sowohl mit batterieelektrischen Antrieben als auch weiteren elektrifizierten Varianten angeboten werden und unterhalb des Defender positioniert werden.