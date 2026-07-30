Ferrari Luce: Heftig umstritten, aber dennoch ausverkauft

Ende Mai 2026 präsentierte Ferrari mit dem Luce sein erstes Elektromodell. Der E-Ferrari löste allerdings eine kontroverse Diskussion und viel Kritik, vor allem von Hardcore-Markenfans aus. Zwei Monate nach der Premiere des Luce berichtet die Financial Times über die Verkaufszahlen des Elektro-Ferrari – und die sprechen eine völlig andere Sprache.

Für 2026 bereits ausverkauft Bereits in diesem kurzen Zeitraum habe der Luce das von Ferrari selbst gesteckte Verkaufsziel von angeblich 500 Einheiten in einem Jahr erreicht. Besonders hoch sei laut Financial Times dabei die Nachfrage aus China. Allein auf diesem Markt hätten bereits über 500 Kunden einen Luce geordert, viele davon werden jetzt allerdings erst 2027 bedient. Bereits 72 Stunden nach der Luce-Vorstellung in China waren alle 88 für diesen Markt vorgesehenen Fahrzeuge fest vergeben. Unerwartet gut werde der Luce laut dem Medienbericht aber auch auf dem nordamerikanischen Markt angenommen.

Neue Zielgruppe Bis zum Jahr 2030 will Ferrari nach Informationen der Financial Times rund 2.500 Luce-Modelle verkaufen, also rund 600 Einheiten pro Jahr. Das entspricht etwa 5 Prozent des gesamten Jahresabsatzes des Automobilherstellers. Stimmen die aktuellen Zahlen, dann liegen die Italiener voll im Plan.

Der Luce zählt mit einem Grundpreis vor Steuern in Europa von 550.000 Euro und 560.000 Dollar in den USA zu den teuersten Modellen im Ferrari-Angebot. Ferrari sieht im Luce nicht nur ein neues Modell, sondern ein Projekt, mit dem man die eigenen technologischen Fähigkeiten demonstrieren und eine neue Generation wohlhabender Kunden ansprechen wolle.