XPeng G9 Modellpflege: Diese Ladeleistung ist extrem

Der XPeng G9 ist gefühlt eben erst auf dem deutschen Markt gestartet. Da der SUV in China schon länger im Angebot ist, steht jetzt bereits die neue Modellvariante parat, die in Deutschland als Modelljahr 2025 eingeführt wird. Die Neuauflage des Xpeng G9 präsentiert sich in einem markanteren und zugleich minimalistischen Design. Die Front prägt dabei ein neu gestalteter Kühlergrill, der ein geometrisches Muster mit einem diskret untergebrachten 3D-Millimeterwellenradar kombiniert. Die nun serienmäßigen 20-Zoll-Leichtmetallräder runden das sportlich-souveräne Erscheinungsbild ab.

Größere Batterie, mehr Reichweite Das Herzstück des neuen XPeng G9 ist die neue Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die in der Basisversion (Standard Range) eine Kapazität von 79 kWh und in den Long Range/AWD Performance-Varianten mit 93,4 kWh antritt. Bislang lagen die Kapazitäten bei 75,8 und 93,1 kWh. Aufbauend auf der 800-Volt-Architektur bietet das XPeng-SUV-Flaggschiff zudem noch schnellere Ladezeiten sowie erhöhte Reichweiten. Sofern eine kompatible Ladesäule verfügbar ist, können die Energiespeicher mit bis zu 525 kW geladen werden. Von zehn auf 80 Prozent lädt der G9 so in nur 12 Minuten. Schon rund zehn Minuten reichen für mehr als 450 zusätzliche Kilometer Reichweite. Die Maximalreichweite steigt von bislang 570 auf nun 585 Kilometer (WLTP). Dank der serienmäßigen V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) lassen sich außerdem externe Verbraucher mit Strom versorgen.

Drei Antriebsvarianten Zu haben ist der XPeng G9 weiter in drei Antriebsvarianten. Das Basismodell G9 RWD Standard Range kommt mit der kleineren Batterie, einem 258 kW (351 PS) starken E-Motor an der Hinterachse und bis zu 502 Kilometer Reichweite. In der RWD Lang Range Variante mit der großen Batterie steigt die Reichweite auf die vorgenannten 585 Kilometer. Der G9 AWD Performance kombiniert zum Heckmotor eine 165 kW (224 PS) starke E-Maschine an der Vorderachse. Die Systemleistung liegt bei 423 kW (575 PS). In Kombination mit der großen Batterie sind hier bis zu 540 Kilometer Reichweite möglich.