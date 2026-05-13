Mercedes S-Klasse Facelift Fahrbericht: Grandioser V8, doch ein Rückschritt verwundert

Die meistverkaufte Luxuslimo der Welt erfindet sich mal wieder neu: Mit über 50 Prozent frischen Teilen schickt Mercedes das Facelift der S-Klasse auf Norddeutsche Straßen. Wir fahren im V8-Topmodell von Hamburg an die Ostsee und erleben den First-Class-Fond, schwindende Level-3-Träume und einen bollernden Achtzylinder.

Egal, ob Alster-Barbie oder Elblette: Die Hamburgerinnen drehen sich tatsächlich noch immer nach der S-Klasse um. Vor allem auf der Promenade entlang der mondänen Alster-Villen Hamburgs ziehen der beleuchtete Kühlergrill – der nun noch mal ein Fünftel mehr Platz an der Front einnimmt – und der im Stand illuminierte Stern auf der Haube die Blicke auf sich. Überzogen mit schwarzem Unilack, funkeln feine, in den Lack eingearbeitete ...