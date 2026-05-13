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Fahrberichte

Mercedes S-Klasse Facelift Fahrbericht: Grandioser V8, doch ein Rückschritt verwundert

Mercedes S-Klasse Facelift Erster Fahrtest
Grandioser V8, doch ein Rückschritt verwundert

Mercedes erneuert die S-Klasse. Der V8 im S 580 glänzt, doch beim autonomen Fahren macht das Flaggschiff einen Schritt zurück. Wo bleibt die große Innovation beim neuen Aushängeschild?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.05.2026
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Mercedes S580
Foto: Mercedes

Die meistverkaufte Luxuslimo der Welt erfindet sich mal wieder neu: Mit über 50 Prozent frischen Teilen schickt Mercedes das Facelift der S-Klasse auf Norddeutsche Straßen. Wir fahren im V8-Topmodell von Hamburg an die Ostsee und erleben den First-Class-Fond, schwindende Level-3-Träume und einen bollernden Achtzylinder.

Egal, ob Alster-Barbie oder Elblette: Die Hamburgerinnen drehen sich tatsächlich noch immer nach der S-Klasse um. Vor allem auf der Promenade entlang der mondänen Alster-Villen Hamburgs ziehen der beleuchtete Kühlergrill – der nun noch mal ein Fünftel mehr Platz an der Front einnimmt – und der im Stand illuminierte Stern auf der Haube die Blicke auf sich. Überzogen mit schwarzem Unilack, funkeln feine, in den Lack eingearbeitete ...

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