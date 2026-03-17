Neue elektrische C-Klasse sportlich wie nie? So fährt der Mercedes C400 EQ

Als sich die endlos wirkende Linkskurve auf dem beeindruckenden Handlingkurs des ebenso beeindruckenden Mercedes-Testgeländes in Süd-Baden-Württembergischen Immendingen dann doch in eine lange Gerade ausläuft, folgt bald noch etwas beeindruckendes. Auf dem Weg dorthin fällt auf, dass es in der neuen C-Klasse erstaunlich ruhig bleibt. Sollte bei einem E-Auto nicht verwundern? Na ja, auch in Elektrofahrzeugen können Wind-, Abroll- und Antriebsgeräusche auftreten.
Hier allerdings, trotz Tempo 160, angenehme Ruhe. Was auch an Dirk Creuzberger liegt, Leiter Abstimmung Gesamtfahrzeug, der den Prototypen maximal entspannt über die rund drei Kilometer lange Topografie-reiche Strecke scheucht. Ja, und dann tauchen sie auf, die beeindruckenden Bremsspuren ...