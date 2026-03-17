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Mittelklasse
Fahrberichte

Neue elektrische C-Klasse sportlich wie nie? So fährt der Mercedes C400 EQ

Erste Mitfahrt in der Mercedes C-Klasse EQ
Wie diese C-Klasse Komfort und Sport vereinen will

Im Gegensatz zum Konkurrenten BMW i3 rüstet Mercedes die neue, elektrische C-Klasse mit dem ganz großen Fahrwerks-Besteck auf. Ob’s was bringt? Eine Mitfahrt im Prototypen gibt Anhaltspunkte.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.03.2026
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Mercedes C-Klasse EQ
Foto: Mercedes

Als sich die endlos wirkende Linkskurve auf dem beeindruckenden Handlingkurs des ebenso beeindruckenden Mercedes-Testgeländes in Süd-Baden-Württembergischen Immendingen dann doch in eine lange Gerade ausläuft, folgt bald noch etwas beeindruckendes. Auf dem Weg dorthin fällt auf, dass es in der neuen C-Klasse erstaunlich ruhig bleibt. Sollte bei einem E-Auto nicht verwundern? Na ja, auch in Elektrofahrzeugen können Wind-, Abroll- und Antriebsgeräusche auftreten.

Hier allerdings, trotz Tempo 160, angenehme Ruhe. Was auch an Dirk Creuzberger liegt, Leiter Abstimmung Gesamtfahrzeug, der den Prototypen maximal entspannt über die rund drei Kilometer lange Topografie-reiche Strecke scheucht. Ja, und dann tauchen sie auf, die beeindruckenden Bremsspuren ...

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