Neue elektrische C-Klasse sportlich wie nie? So fährt der Mercedes C400 EQ

Als sich die endlos wirkende Linkskurve auf dem beeindruckenden Handlingkurs des ebenso beeindruckenden Mercedes-Testgeländes in Süd-Baden-Württembergischen Immendingen dann doch in eine lange Gerade ausläuft, folgt bald noch etwas beeindruckendes. Auf dem Weg dorthin fällt auf, dass es in der neuen C-Klasse erstaunlich ruhig bleibt. Sollte bei einem E-Auto nicht verwundern? Na ja, auch in Elektrofahrzeugen können Wind-, Abroll- und Antriebsgeräusche auftreten.