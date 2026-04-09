BYD-Nobelmarke Denza startet in Europa: Mit 1.500-kW-Laden und zwei Modellen

Bislang waren die Modelle der BYD-Nobeltochter Denza nur auf dem chinesischen Heimatmarkt zu haben. Ab sofort werden auch internationale Märkte ins Visier genommen. Mit einer Auftaktveranstaltung in Paris gaben die Chinesen auch den Startschuss für Europa.

Die Markteinführung von Denza in der alten Welt erfolgt zunächst in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Bis Ende 2026 sollen Denza-Modelle dann schon in mindestens 30 europäischen Ländern zu haben sein. Das Denza-Händlernetzwerk soll bis dahin mindestens 150 Verkaufsstellen umfassen.

Zum Start zwei Premium-Modelle Das Europa-Portfolio umfasst zum Auftakt die beiden Denza-Flaggschiffmodelle Denza Z9GT und Denza D9. Der Z8GT ist ein sportlich geschnittenes Oberklasse-Modell im Shooting Brake-Outfit, das auf Wettbewerber wie den Porsche Taycan zielt. Zu haben ist der Z9GT als vollelektrische Variante mit 850 kW (1.156 PS) Systemleistung und 600 Kilometern Reichweite und als Super-Hybrid DM mit 776 PS Systemleistung. Die Preise starten ab 115.000 Euro für die Elektroversion und ab 101.000 Euro für das Hybridmodell.

Der Denza D9 DM-i tritt als luxuriöses Multi-Purpose Vehicle (MPV) mit Premium-Anspruch an. Der Siebensitzer ist ausschließlich mit Hybridantrieb zu haben. Der DM-i-Antriebsstrang bietet Allradantrieb, eine elektrische Reichweite von 210 Kilometern und eine kombinierte Reichweite von 950 Kilometern bei voller Batterieladung und vollem Benzintank. Für den D9 wurde noch kein Startpreis genannt.



Super-Ladenetzwerk kommt Mit den Denza-Modellen will der Autobauer auch das Flash-Charging außerhalb Chinas vorantreiben. Flash-Charging bietet eine Ladeleistung von bis zu 1.500 kW. In Verbindung mit BYD-Blade-Batterien der zweiten Generation ermöglicht die Technologie eine Aufladung der Energiespeicher in nur fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und in nur neun Minuten von 10 auf 97 Prozent. Insgesamt will BYD innerhalb der nächsten zwölf Monate 6.000 Flash-Charging-Stationen außerhalb Chinas in Betrieb nehmen, davon 3.000 in Europa.