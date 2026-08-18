24 Stunden von Le Mans: Ford zeigt die ersten Bilder seines WEC-Renners

Ford hat die ersten Testfahrten mit seinem neuen Hypercar für die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) begonnen. Der LMDh-Prototyp absolvierte seine ersten Runden im französischen Le Castellet. Der Hersteller plant seinen Werkseinstieg für die Saison 2027 und will dann auch bei den 24 Stunden von Le Mans starten.

Das Testprogramm begann laut Ford am 5. August mit mehrtägigen Shakedown-Tests. Die US-Amerikaner berichten von reibungslos verlaufenen Tests. Das Team arbeitete ein umfangreiches Programm ab, um alle Steuerungs- und Regelsysteme zu überprüfen. Inzwischen sind alle Systeme voll funktionsfähig. Die eigentlichen Streckentests begannen am 17. August.

Beim Shakedown waren Matt Campbell, Mike Rockenfeller und Tom Blomqvist im Einsatz. Die erste Testfahrt auf der Strecke absolvierten Matt Campbell und Ford-Werksfahrer Logan Sargeant. Tom Blomqvist soll in den kommenden Tagen ebenfalls testen. Mit Mike Rockenfeller kehrt ein früherer Le-Mans-Sieger in den Langstreckensport zurück. Der ehemalige Audi-Pilot ist seit mehreren Jahren Werksfahrer beim Autoriesen. Das Fahreraufgebot für 2027 wird durch Nick Yelloly und Sebastian Priaulx komplettiert.

Ford In Le Castellet rollte der Ford-Le-Mans-Renner erstmals über die Strecke.

V8-Sauger treibt Le-Mans-Ford an Das Auto wurde bei den Tests in einer typischen Camouflage-Lackierung gezeigt, um Design-Details zu verbergen. Der Name des Rennwagens ist noch nicht bekannt. Angetrieben wird der Prototyp von einem 5,4-Liter-V8-Saugmotor, der auf dem Coyote-Aggregat aus dem Ford Mustang basiert. Das Chassis wird vom französischen Spezialisten Oreca entwickelt und gebaut. Der Teststandort Le Castellet liegt in der Nähe des Oreca-Hauptquartiers.

Optisch unterscheidet sich der Ford von anderen Oreca-Chassis wie denen von Alpine oder Genesis. Auffällig ist der stark nach oben gezogene Front-Splitter. Ford verzichtet zudem auf eine große Finne an der Front.

Ford hat angekündigt, in der kommenden Woche weitere Informationen zum Testprogramm zu veröffentlichen. Neben Ford steigt auch Sportwagenhersteller McLaren 2027 in die WEC ein. Die britische Marke hat den Shakedown mit seinem Rennauto bereits absolviert und beginnt die offizielle Testphase in Silverstone am 20. August.