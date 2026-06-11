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24h Le Mans: Ende einer Ära - Dunlop-Bogen bekommt neuen Sponsor

Aus für Le-Mans-Wahrzeichen
Dunlop-Bogen bekommt neuen Sponsor

Der Dunlop-Bogen ist wohl die legendärste Brücke in der Welt des Motorsports. Das Wahrzeichen von Le Mans bekommt bei der 2026er-Ausgabe des 24h-Rennen einen neuen Look mit einem anderen Werbepartner.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.06.2026
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Goodyear-Bogen - 24h Le Mans 2025
Foto: KI generiertes Bild / Grüner/xpb

Über Jahrzehnte hat der Dunlop-Bogen in Le Mans den Fans einen Weg vom Innenbereich der Strecke nach außen bereitet. Millionen Zuschauer haben die ikonische Brücke überschritten. Sie war eines der begehrtesten Fotomotive auf dem Traditionskurs. Auch die Teams haben hier immer wieder Bilder mit ihren Rennwagen geschossen.

Doch nun hat der Dunlop-Bogen, der am Ende des Start-Ziel-Bereichs ganz oben für alle gut sichtbar auf der Kuppe ragte, sein Aussehen verändert. Der Le-Mans-Ausrichter ACO hat einen neuen Werbepartner für das historische Bauwerk gefunden. Der Tradition folgend wirbt wieder eine Reifenmarke auf der Brücke. Das Dunlop-Logo wird durch das Markenzeichen von Goodyear ersetzt.

Die Basis des alten Wahrzeichens blieb jedoch erhalten. Die neue Konstruktion wurde auf der bestehenden Struktur des alten Dunlop-Bogens errichtet. Um das Erbe der alten Brücke zu würdigen, stifteten der ACO und Goodyear eine Sammlung von Erinnerungsstücke an das 24h-Le-Mans-Museum.

Dunlop-Bogen - 24h Le Mans 2025
xpb

Ein gewohntes Bild über viele Jahre in Le Mans - der Dunlop-Bogen.

Goodyear übernimmt Kommando

Die Fans müssen sich beim 24h-Klassiker 2026 an den neuen Look gewöhnen. Die Frage lautet, wie die Kommentatoren mit dem Wechsel umgehen. Bleibt es aus Tradition der "Dunlop-Bogen" oder wird es nun der "Goodyear-Bogen"? Gewohnte Bezeichnungen verschwinden nur schwer aus dem Sprachgebrauch. Wir erinnern nur an die "Loews-Haarnadel" in Monaco, an der mittlerweile das Fairmont-Hotel steht, oder die "Parabolica" in Monza, die mittlerweile "Michele-Alboreto-Kurve" heißt.

Auch am Nürburgring ist die alte Dunlop-Kehre schon seit 2021 ein Ding der Vergangenheit, obwohl immer noch viele Fans den Begriff für die achte Kurve auf dem Grand-Prix-Kurs benutzen. Hier übernahm Goodyear ebenfalls das Kommando. Dass nun schon das zweite Dunlop-Wahrzeichen von Goodyear verdrängt wird, ist übrigens kein Zufall. Es handelt sich um zwei Schwestermarken. In Europa setzt der Mutterkonzern nun also auf Goodyear.

"Die Partnerschaft mit Goodyear ermöglicht es uns, die Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig die Zukunft des Langstreckenrennsports aktiv mitzugestalten", erklärte ACO-Manager Stéphane Andriolo bei der Verkündung des Wechsels. "Le Mans ist mehr als ein Rennen – es ist ein weltweites Fest der Motorsporttradition und -innovation. Mit diesen neuen Entwicklungen bekräftigen wir unser Engagement, Fans und Teilnehmern gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten."

Goodyear-Bogen - 24h Le Mans 2025
xpb

An das Goodyear-Branding auf dem Dunlop-Bogen müssen sich die Fans erst noch gewöhnen.

Dunlop-Logos verschwinden langsam

Goodyear ist nicht nur mit seinen Werbebanden am Streckenrand vertreten. Der Reifenspezialist rüstet in der WEC und bei den 24h Le Mans auch viele Teams in den unteren Klassen LMP2 und LMGT3 aus. Insgesamt konnte Goodyear schon 14 Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans feiern.

"Le Mans ist der Höhepunkt des Langstrecken-Kalenders und ein Eckpfeiler der Rennsportgeschichte von Goodyear. Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Marke Eagle und des 60. Jahrestags unseres ersten Le-Mans-Sieges sind wir stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem ACO zu vertiefen", erklärte Vize-Sportchef Xavier Fraipont. "Die verstärkte Markenpräsenz an der Rennstrecke spiegelt unsere zukunftsorientierte Strategie und unsere Leidenschaft für Innovationen im Rennsport wider."

Fazit