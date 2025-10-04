GP Singapur: Jetzt im Formel 1 Liveticker

16.12 Hier die Startaufstellung in den Top Ten:

Russell Verstappen Piastri Antonelli Norris Hamilton Leclerc Hadjar Bearman Alonso 16.10 Verstappen geht als Letzter über die Linie. Aber auch der Weltmeister kann Russell nicht schlagen. Viel verschiebt sich nicht mit den letzten Runs.

16.08 Norris ist schon durch. Er kann sich nicht verbessern.

16.06 Die Autos sind schon wieder auf der Strecke. Die letzten Runs des Tages laufen. Kann Verstappen noch einmal kontern? Oder packt Norris doch noch was Besonderes aus?

16.04 Es sieht so aus, als könne McLaren nicht um die Pole kämpfen. Piastri fehlen dreieinhalb Zehntel, Norris sogar viereinhalb Zehntel. Die beiden Ferrari kommen mit den ersen Runs auf P6 und P7.

16.02 Die ersten Runden sind im Kasten. Russell gewinnt das erste Kräftemessen, anderthalb Zehntel vor Verstappen. Dahinter liegen Piastri, Antonelli und Norris.

15.59 Wir wollen es nicht verschreien, aber noch haben wir keine ernsten Mauer-Treffer gesehen. Jetzt dürfen die Top-Piloten nichts mehr zurückhalten.

15.57 Es geht schon wieder weiter. Jetzt geht es um die Plätze in den ersten Startreihen. Es sieht nach einem Shootout zwischen Russell und Verstappen aus.

15.54 Hier noch einmal die komplette Q2-Tabelle:

Russell Verstappen Antonelli Norris Piastri Leclerc Hamilton Hadjar Alonso Bearman Hülkenberg Albon Sainz Lawson Tsunoda 15.52 Russell und Verstappen an der Spitze des Q2-Klassements waren nur durch eine Hundertstel getrennt. Den beiden McLaren fehlten zweieinhalb Zehntel auf die Spitze. Kommt da noch was im Q3-Finale?

15.51 Hinter Hülkenberg müssen auch Albon, Sainz, Lawson und Tsunoda im Q2 die Segel streichen.

15.49 Leclerc zieht den Kopf aus der Schlinge. Der Ferrari geht auf P6. Damit rutscht Hülkenberg gleichzeitig auf Rang 11. Das war es für den Sauber-Piloten.

15.47 Die Mercedes sind schon durch. Russell rast an die Spitze, Antonelli auf P2. Dazu wurde die Untersuchung gegen Russell wegen der gelben Flaggen im Q1 eingestellt.

15.45 Leclerc war in seinem Run an der Mauer. Die Mechaniker mussten vor dem zweiten Run den Frontflügel tauschen. Hülkenberg liegt auf P9. Ohne Verbesserung wird es aber schwer mit dem Q3-Einzug.

15.43 Nach den ersten Runs liegen Lawson, Tsunoda, Leclerc, Albon und Antonelli unter dem Strich. Bei Antonelli wurde die Zeit wegen Track-Limits gestrichen.

15.40 Piastri, Hamilton und Norris schieben sich zwischen Verstappen und Hadjar. Leclerc hat Probleme. Einige Fahrer sind aber noch mit gebrauchten Reifen gefahren. Der zweite Run wird entscheiden.

15.38 Die ersten Zeiten erscheinen auf dem Monitor. Verstappen diktiert wieder das Tempo. Dahinter reihen sich Antonelli und Hadjar ein.

15.35 Der Alpine ist geborgen. Die zweite Runde wurde bereits angepfiffen. Noch hat sich kein klarer Favorit auf die Pole-Position herauskristallisiert.

15.32 Die FIA meldet, dass Bortoleto, Hülkenberg, Tsunoda und Russell nach der Session noch einmal wegen der Zeitenverbesserungen unter gelben Flaggen vorsprechen müssen. Das könnte nachträgliche Strafen geben.

15.30 Die Bergung von Gasly führt dazu, dass die Pause zwischen Q1 und Q2 etwas länger dauert. Die FIA will auch nochmal überprüfen, dass bei den gelben Flaggen alles mit rechten Dingen zuging.

15.28 Tsunoda hatte seine Bestzeit während der gelben Flaggen gesetzt. Es sieht aber so aus, als habe der Japaner an der Gefahrenstelle gelupft.

15.26 Hier noch einmal die komplette Q1-Tabelle:

Hamilton Russell Norris Verstappen Antonelli Hadjar Piastri Leclerc Bearman Tsunoda Sainz Lawson Hülkenberg Alonso Albon Bortoleto Stroll Colapinto Ocon Gasly 15.23 Bortoleto fehlen 45 Tausendstel auf das rettende Ufer. Hinter dem Brasilianer starten morgen Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon und Pierre Gasly.

15.21 Hülkenberg schafft es mit dem letzten Versuch über den Strich. Bortoleto fliegt auf P16 raus. Gasly ist ausgerollt. Der Franzose ist damit auch draußen.

15.19 Die letzten Q1-Sekunden laufen. Alle Autos sind draußen. Hamilton geht an die Spitze. Die Strecke wird immer schneller.

15.17 Antonelli kann sich befreien. Rang zwei für den Mercdes-Youngster. Damit rutscht Bortoleto unter den Strich.

15.15 Noch vier Minuten bleiben auf der Uhr. In der K.O.-Zone liegen aktuell Hülkenberg, Ocon, Gasly, Tsunoda und Antonelli. Der Italiener hat noch gar keine Zeit gutgeschrieben, weil immer Verkehr dazwischenkam.

15.13 Hadjar kann die Zeit von Verstappen unterbieten. Piastri geht im zweiten Anlauf auf Rang 6.

15.11 Bearman schiebt sich auf Rang zwei, Russell ist Dritter, Hamilton Vierter. Erst dahinter kommt Norris.

15.09 Piastri musste seinen Versuch abbrechen. Ein anderes Auto vor ihm musste durch die Auslaufzone. Es wurden gelbe Flaggen geschwenkt. Laut Piastri wollte das Auto nur aus dem Weg gehen. Der Ärger ist entsprechend groß.

15.08 Die ersten Zeiten sind eingetrudelt. Verstappen schiebt sich an die Spitze, vor Norris und Hadjar.

15.05 Die beiden Mercedes, die beiden Haas und Alonso lassen den anderen Vortritt. Sie stehen noch in der Box.

15.02 Der Anpfiff ist erfolgt. Liam Lawson steht auch schon in der Schlange in der Boxengasse. Es wäre ein Wunder, wenn wir heute ohne rote Flagge durch das Programm kommen.

14.59 McLaren-Boss Zak Brown ist vor wenigen Sekunden noch einmal zu Fred Vasseur an den Ferrari-Kommandostand gelaufen, hat ihm die Hand geschüttelt und ein kurzes Schwätzchen gehalten. Wir wissen leider nicht, worum es ging.

14.57 Auch Nico Hülkenberg hat im dritten Training einen guten Eindruck hinterlassen. Er fühle sich wohl im Auto, hören wird. Der erste Q3-Einzug des Jahres wäre aber immer noch eine Überraschung. Nach sieben Niederlagen gegen Teamkollege Bortoleto, sollte er zumindest das interne Duell für sich entscheiden. Bortoleto hat sich mit der für ihn neuen Strecke in Singapur noch nicht so recht angefreundet.

14.55 Nach den Eindrücken des dritten Trainings erwartet uns gleich ein Kampf zwischen den beiden McLaren, den beiden Mercedes und Max Verstappen um die Pole. Auch die beiden Ferrari sowie Carlos Sainz, Isack Hadjar und Fernando Alonso haben das Potenzial, ganz vorne mitzumischen.

14.52 Entwarnung können wir auch im Fall von Lewis Hamilton geben. Der Rekordsieger musste in der Pause bei den FIA-Kommissaren vorsprechen, weil er unter den roten Flaggen etwas zu forsch in die Boxengasse eingebogen war. Die Schiedsrichter erkannten aber, dass der Pilot stets alles unter Kontrolle hatte. Die Untersuchung endete mit einem Freispruch.

14.50 Gute Nachrichten haben wir für die Fans von Liam Lawson. Der Toro Rosso wurde rechtzeitig repariert. Neben der Nase und der vorderen rechten Aufhängung musste auch der Unterboden gewechselt werden. Für Lawson wird es eine schwierige Aufgabe, nach den beiden Trainingscrashs gleich voll ans Limit zu gehen.

14.47 Das Quecksilber steht immer noch ganz leicht über der 30°C-Marke. Ohne Sonneneinstrahlung kommt die Asphalttemperatur dieser Marke auch immer näher. Der Wind weht eher schwach. Im Gegensatz zu Baku gilt diese Ausrede also nicht.

14.45 Es ist angerichtet! Die Flutlichter strahlen hell. Die Bühne ist bereit. In einer Viertelstunde startet hier eines der besten Qualifyings des Jahres. Weil die Startplätze in Singapur so entscheidend sind, müssen alle Piloten ans Limit gehen. Die engen Abstände aus dem dritten Training versprechen eine wahre Quali-Schlacht um die Pole-Position.

Ergebnis-Bericht – Training 3 Nach dem hektischen Freitag ging auch das dritte Training von Singapur am Samstag (4.10.) nicht ohne Crash über die Bühne. Liam Lawson, der schon am Vortag zu den Bruchpiloten gehörte, kam am Ausgang von Kurve 7 einen Tick zu weit raus. Auf dem Kerb verlor er die Kontrolle und bog rechts in die Mauer ab. Dabei beschädigte er sich den Frontflügel und die rechte Aufhängung.

Nach einer neunminütigen Aufräumpause konnten die verbleibenden Piloten ihre Vorbereitung auf das Qualifying fortsetzen. Dabei kam es in den Schlussminuten zu einer spannenden Zeitenjagd, bei der Max Verstappen die Nase vorne hatte. Der Weltmeister brauchte nur 1.30,148 Minuten für den 4,927 Kilometer langen Stadtkurs.

Als alleiniger Favorit geht der Weltmeister aber nicht ins Qualifying. Oscar Piastri fehlten nur 17 Tausendstel auf die Bestzeit. George Russell reihte sich mit 49 Tausendsteln Rückstand auf Rang drei ein. Kimi Antonelli und Lando Norris landeten zeitgleich auf den Plätzen vier und fünf. Auch sie hielten den Abstand unter einer Zehntel.

xpb Liam Lawson verschaffte seinen Mechanikern wieder Arbeit.

Top Ten in einer halben Sekunde Erst mit Carlos Sainz auf Rang sechs ging die Lücke etwas auf. Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg und Charles Leclerc komplettierten dahinter die Top Ten, die komplett in gut einer halben Sekunde lag.

Apropos Lewis Hamilton: Der Ferrari-Pilot wurde nach der Session noch zu den FIA-Kommissaren gebeten. Er soll sich während der Rote-Flaggen-Phase nach dem Crash von Lawson nicht korrekt verhalten haben. Da droht eventuell eine Startplatzstrafe.

Etwas weiter hinten als erwartet landeten im dritten Training die beiden Aston Martin. Fernando Alonso und Lance Stroll, die gestern noch in der vorderen Hälfte zu finden waren, kamen nur auf P15 und P17. Sie muss man für die Quali-Session aber auf der Rechnung haben.

12.37 Wir melden uns dann um 14.45 Uhr pünktlich zur Quali-Session mit dem Ticker zurück. Das wird ein Spektakel unter Flutlicht!

12.35 Das Ergebnis verspricht ein spannendes Qualifying. Hier noch einmal das komplette Klassement:

Verstappen Piastri Russell Antonelli Norris Sainz Hadjar Hamilton Hülkenberg Leclerc Albon Bortoleto Ocon Bearman Alonso Colapinto Stroll Tsunoda Gasly Lawson 12.33 Nach dem Abpfiff gab es doch noch einige Verschiebungen. Piastri geht auf P2. Auch Antonelli und Norris können sich noch einmal verbessern. Die ersten fünf Fahrer liegen innerhalb von nur 89 Tausendsteln.

12.30 Die karierte Flagge ist draußen. Hadjar hatte sich mit den gebrauchten Reifen noch auf Rang 6 zwischen Sainz und Hamilton geschoben. Hülkenberg ist dadurch nur noch Neunter. Am Ende des Klassements liegen Stroll, Tsunoda und Gasly.

12.27 Das mögliche Rote-Flaggen-Vergehen von Lewis Hamilton wird nach der Session von den Stewards untersucht. Aktuell versuchen die meisten Piloten, auf den Softs noch einen zweiten Anlauf zu wagen. Aber die gebrauchten Soft-Reifen geben offenbar keine Bestzeiten mehr her.

12.25 Alonso enttäuscht uns etwas. Nur P13 für den Spanier. Russell funkt, dass er in Kurve 16, wo er gestern gecrasht ist, kein Vertrauen ins Auto findet.

12.23 Hülkenberg geht zwischen Piastri und Leclerc auf den achten Platz. Das war eine gute Runde.

12.21 Verstappen übernimmt das Kommando. Dahinter reihen sich Russell, Norris, Antonelli, Sainz, Hamilton und Piastri ein.

12.18 Leclerc macht bei der Zeitenjagd den Anfang. Er schiebt sich eine Zehntel vor Antonelli an die Spitze.

12.16 Die Schlussviertelstunde ist angebrochen. Bis auf die beiden Aston-Martin-Renner stehen alle Autos an der Box. Es läuft die Vorbereitung auf die Quali-Simulationen.

12.14 Die Mercedes und die Williams waren die einzigen Autos auf dem Soft im ersten Stint. Alle vier Autos liegen in den Top 5. Nur Lando Norris schaffte es mit Medium in diese Riege auf P2.

12.11 Alonso liegt ganz hinten im Klassement. Das zeigt, dass die Tabelle aktuell nicht viel Aussagekraft besitzt. Wir warten auf die Quali-Simulationen am Ende der Session.

12.09 Antonelli hat sich derweil mit Softs an die Spitze gesetzt. Es handelt sich um das erste Lebenszeichen von Mercedes an diesem Wochenende.

12.07 Die Rennleitung hat einen möglichen Verstoß von Lewis Hamilton während der roten Flaggen auf dem Zettel. Noch gibt es aber keine offizielle Untersuchung. Das könnte eine Startplatzstrafe geben.

12.05 Albon robbt sich auf anderthalb Zehntel an Norris ran. Wir werfen auch einen Blick auf Nico Hülkenberg. Aktuell P16. Allerdings fahren die Teams gerade auch sehr unterschiedliche Programme.

12.03 Russell ist zum ersten Mal dieses Wochenende auf den Softs unterwegs. Es geht auf P7. Hamilton verdrängt Verstappen und schnappt sich den vierten Platz.

12.00 Genau zur Halbzeit hat Verstappen dann auch mal eine Zeit notieren lassen. Der Niederländer reiht sich auf P4 ein.

11.57 Sofort ist wieder viel Betrieb draußen. Norris führt aktuell drei Zehntel vor Sainz.

11.54 Nach neun Minuten Pause geht es wieder los. Wir hoffen für Liam Lawson, dass sein Auto rechtzeitig zum Qualifying fertig wird. Ohne Übungsrunden wird das aber eine schwere Aufgabe. Umso ärgerlicher, dass der Toro Rosso so gut läuft, wie Hadjar zeigt.

11.51 Alonso, Stroll, Antonelli, Russell und Verstappen haben noch gar keine gezeitete Runde notieren lassen. Sie wollten warten, bis die Konkurrenz Gummi gelegt hat. Sie müssen hoffen, dass es nach dem Wiederanpfiff keine weiteren Unterbrechungen gibt.

11.49 Alle Autos müssen wieder zurück an die Box. Am Toro Rosso von Lawson ist die Aufhängung vorne rechts abgeknickt. Nach dem Crash gestern haben die Mechaniker erneut Arbeit vor sich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

11.47 Kaum fahren Russell und Verstappen raus, werden die roten Flaggen geschwenkt. Es ist wieder Liam Lawson, der auf dem Kerb am Ausgang von Kurve 7 ausgerutscht und dann in die Mauer abgebogen ist.

11.45 Und schon übernimmt Norris wieder das Kommando. Im zweiten Anlauf fährt er fast eine Sekunde schneller als Sainz. Verstappen und Russell parken immer noch in der Garage.

11.43 Williams gibt eine erste Duftmarke ab. Sainz und Albon schieben sich nach vorne. Sie sind aber schon mit Softs unterwegs. Der Rest hat sich für Medium entschieden.

11.40 Nach zehn Minuten blicken wir zum ersten Mal auf das Klassement. Norris führt vor Piastri. Dahinter kommen Tsunoda, Bearman und die beiden Toro Rosso. Es fehlen uns aber noch Verstappen, Leclerc und die beiden Mercedes.

11.37 Schon früh in der Session haben wir viel Betrieb auf der Strecke. Auch die beiden McLaren sind schon draußen. Für Lando Norris geht es darum, endlich wieder das gute Gefühl zu bekommen, das ihn letztes Jahr hier zum Sieg geführt hat. Gestern war es noch nicht da.

11.34 Wie immer im dritten Training erwarten wir die schnellsten Runs erst am Ende der Session. Nach den Setup-Umbauten über Nacht müssen sich jetzt erstmal alle eingrooven.

11.31 Die Ampel springt auf Grün. Die beiden Haas-Renner sind die ersten Autos auf der Piste. Auch Tsunoda und Colapinto sind schon rausgefahren.

11.29 Die Crashpiloten von gestern, George Russell und Liam Lawson, haben den meisten Nachholbedarf. Sie müssen sich noch auf das Qualifying einschießen.

11.27 Seit dem Abpfiff gestern Abend hat es in Singapur nicht mehr geregnet. Der Gummis auf der Bahn sollte also noch ordentlich Grip bieten.

11.25 Durch die Crashs im zweiten Training blieb gestern nicht viel Zeit für Longruns. Auch wenn die Bedingungen nicht ganz repräsentativ sind, werden die Ingenieure jetzt sicher versuchen, ein paar Reifen-Daten zu sammeln.

11.22 Helmut Marko hatte es einen der besten Trainingsfreitage der letzten Jahre genannt. Über Nacht wurde mit Hilfe des Simulators nur noch Feintuning betrieben. Marko hofft, dass es für Verstappen in die erste Startreihe geht.

11.20 Die wichtigsten Erkenntnisse vom Freitag finden Sie wie immer in unserer ausführlichen Trainingsanalyse:

11.17 Wir müssen noch nachreichen, dass Ferrari eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro kassiert hat. Charles Leclerc wurde beim Verlassen der Box gestern in die Schusslinie von Lando Norris geschickt, der sich dadurch den Frontflügel beschädigte.

11.15 Willkommen zurück aus dem Pressesaal über der Boxengasse von Singapur. Hier steht gleich das dritte Freie Training auf dem Programm. Der Asphalt hat sich in der Mittagssonne auf mehr als 40°C aufgeheizt. Heute Abend beim Qualifying unter Flutlicht sollte es deutlich kühler werden. Die Session ist also nicht ganz repräsentativ.

Ergebnisbericht Training 2 Nach dem verhaltenen Auftakt am frühen Nachmittag ließen es die Fahrer im zweiten Training unter Flutlicht richtig krachen. Den Startschuss setzte George Russell kurz vor der Halbzeit. Der Silberpfeil-Pilot verlor beim Anbremsen von Kurve 16 die Kontrolle über sein Heck. Nach dem Korrigieren ging es frontal in die TecPro-Barrieren. Ohne Frontflügel schleppte er sich noch zurück an die Box. Das Auto war anschließend aber nicht mehr einsatzbereit.

Kurz nach dem Wiederanpfiff war es Liam Lawson, der in Kurve 17 die Mauer etwas zu sehr in die Ideallinie einbezog. Das Auto schlug mit der kompletten rechten Fahrzeugseite ein, wodurch die Felge vorne und der Unterboden zu Bruch gingen. Um die Carbon-Trümmer zu beseitigen, musste die Session erneut für 11 Minuten unterbrochen werden.

Kurz vor dem Wiederanpfiff versuchten alle Piloten, so schnell wie möglich die Garagen zu verlassen. Dabei schickte Ferrari das Auto von Charles Leclerc direkt in die Schusslinie von Lando Norris. Der McLaren wurde mit dem Frontflügel in die Boxenmauer bugsiert. Für Norris konnte es aber mit einer neuen Nase nach wenigen Minuten weitergehen. Die Session soll nach der Session noch einmal untersucht werden. Da droht noch eine Strafe.

Mark Sutton via Getty Images Der Crash von George Russell war der Auftakt einer hektischen Session.

Piastri fährt Tagesbestzeit In der hektischen Schlussphase drehte Oscar Piastri die schnellste Runde. Kurz vor dem Abpfiff schob sich Isack Hadjar dahinter auf einen starken zweiten Platz – vor Red-Bull-Speerspitze Max Verstappen. Auf Rang vier konnte Fernando Alonso den guten Eindruck aus der ersten Session bestätigen. Lando Norris erwischte im Endspurt keine saubere Runde. Mit fast einer halben Sekunde Rückstand auf den Teamkollegen blieb nur der fünfte Platz.

Auch bei Ferrari lief nicht viel zusammen. Charles Leclerc und Lewis Hamilton schafften bei den Quali-Simulationen mit den Softs am Ende keine großen Steigerungen. Für sie blieben nur die Plätze neun und zehn. Auch die beiden Sauber reihten sich direkt hintereinander ein. Hier gewann Nico Hülkenberg das Duell auf P14 knapp gegen Gabriel Bortoleto (P15). Die beiden Silberpfeile blieben noch dahinter. Antonelli schaffte im Chaos keine gute Runde, Russell war ja schon früher raus.

16.07 Damit verabschieden wir uns mit dem Ticker vom Trainingsfreitag in Singapur. Am Samstag geht es hier um 11.15 Uhr mit der dritten Übungseinheit weiter.

16.05 Hier noch einmal das finale Klassement in der Übersicht:

Piastri Hadjar Verstappen Alonso Norris Stroll Ocon Sainz Leclerc Hamilton Tsunoda Bearman Albon Hülkenberg Bortoleto Gasly Lawson Antonelli Colapinto Russell 16.03 Das Ergebnis ist durch die vielen Zwischenfälle und die hektische Schlussphase ordentlich durchgemischt. Norris beklagt sich bei seinem Ingenieur, dass ihm eine halbe Sekunde auf den Teamkollegen fehlt. Er macht seine eigene Leistung dafür verantwortlich.

16.01 Die Wiederholung zeigt, dass Hamilton kurz an der Mauer war. Der Ferrari hat den Bandenkontakt aber überstanden. Hadjar schiebt sich mit dem Abpfiff noch auf Rang zwei. Das war eine starke Runde.

15.59 Hamilton kann sich mit den Softs nicht verbessern. Er bleibt auf Platz 10 hinter Leclerc. Norris geht immerhin auf P4 nach vorne.

15.57 Piastri schiebt sich anderthalb Zehntel vor Verstappen an die Spitze. Leclerc konnte im ersten Anlauf mit Softs nicht überzeugen. Nur Platz sieben.

15.55 Durch die beiden Unterbrechungen sind uns 22 Minuten verloren gegangen. Das geht natürlich auf Kosten der Longruns.

15.53 Die ersten Soft-Zeiten trudeln ein. Alonso legt vor, Verstappen ist noch einmal zwei Hundertstel schneller. Was können die McLaren?

15.50 Norris kann die Session mit einer neuen Nase im zweiten Anlauf fortsetzen. Die Szene wird nach der Session untersucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

15.47 Der Wiederanpfiff ist jetzt doch schneller erfolgt, als erwartet. Lando Norris ist beim Verlassen der Garage mit Leclerc kollidiert. Der Frontflügel bleibt an der Boxenmauer hängen. Norris muss sich eine neue Nase holen.

15.45 Noch gibt es keine Angabe, wann es weitergeht. An der Mauer liegt es nicht. Die besteht aus Beton und hat keinen Millimeter nachgegeben.

15.42 Ocon (P1) und Bearman (P4) hatten ihre Soft-Runs wie erwähnt schon reinbekommen. Auch Sainz (P3), Hülkenberg (P8) und Gasly (P11) schafften es vor dem Abbruch über die Linie.

15.40 Neben der Felge gehen auch jede Menge Carbon-Teile vom Radträger und dem Unterboden zu Bruch. Die müssen erst einmal aufgesammelt werden. Das hat einige andere Piloten auf schnellen Runden erwischt. Sie müssen gleich mit gebrauchten Reifen neu ansetzen.

15.38 Die Wiederholung zeigt, dass Lawson in Kurve 17 das Heck verliert. Der Gegenpendler endet mit dem rechten Vorderrad heftig in die Mauer. Auf drei Rädern kann Lawson nicht weiterfahren. Die Session ist für ihn beendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

15.36 Und schon ist wieder unterbrochen. Liam Lawson steht mit gebrochener Felge in der Boxeneinfahrt.

15.35 Hamilton kann sich mit den Mediums kurz an die Spitze setzen. Dann kommen auch schon die beiden Haas auf Softs – Ocon geht auf P1, Bearman auf P3. Was können die anderen?

15.33 Die meisten Autos sind schon wieder rausgefahren. Die Ferrari haben immer noch die Mediums drauf. Wir sehen aber auch Softs.

15.30 Bevor es gleich mit den Softs rund geht, hier noch einmal die Reihenfolge aus der ersten Halbzeit mit den Medium-Reifen. Nur die beiden Astons hatten die harten Gummis montiert.

Piastri Norris Hamilton Alonso Sainz Verstappen Lawson Hadjar Leclerc Antonelli Stroll Tsunoda Russell Ocon Albon Bortoleto Hülkenberg Bearman Gasly Colapinto 15.28 Der Restart wird um 21.29 Uhr Ortszeit erfolgen. Damit war die Session 11 Minuten lang unterbrochen.

15.26 Die Unterbrechung sollte nicht allzu lange dauern. Die Bande dürfte schnell gerichtet werden können. Wir sind gespannt, ob die Teams dann gleich mit den Quali-Simulationen auf Softs starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

15.23 Die Wiederholung zeigt, dass Russell etwas schnell einbiegt und das Heck verliert. Die Korrektur führt ihn frontal in die TecPro-Barriere. Das Auto wird dabei etwas zur Seite geschleudert. Es lässt sich nicht erkennen, ob außer dem Frontflügel noch mehr kaputtgegangen ist.

15.20 Wir haben den ersten heftigeren Mauer-Kontakt. George Russell rutscht in Kurve 16 frontal in die Bande, kann sich aber nochmal aus eigener Kraft befreien. Nur der Frontflügel bleibt auf der Strecke. Um die Trümmer zu bergen, werden rote Flaggen geschwenkt.

15.18 Die Medium-Reifen halten lange. Die Zeiten werden immer schneller. Im Klassement ist weiter viel Bewegung. Gerade hat Piastri das Kommando übernommen.

15.16 Verstappen meldet Ansprüche an. Platz zwei für den Weltmeister mit nur einer guten Zehntel Rückstand auf Norris. Mittlerweile ist auch Albon auf der Strecke. Es hat bei Williams etwas länger gedauert. Die Mechaniker mussten wegen des Bremsdefekts auf die Mittagspause verzichten.

15.13 Die nächste Runde passt bei Antonelli nicht so gut. Ein Verbremser führt ihn in den Notausgang von Kurve 14. Derweil setzen sich Norris und Piastri an die Spitze des Klassements.

15.11 Die ersten Zeiten trudeln ein. Antonelli führt vor Norris und Hamilton. Von Mercedes hatten wir im ersten Training noch nichts gesehen. Die Silberpfeile ließen die Softs in den Heizdecken.

15.09 Bortoleto muss in den Notausgang, kann sich aber ohne fremde Hilfe wieder befreien. Die Autos sind wie üblich zum Start der zweiten Session mit Medium- und Hard-Reifen bestückt. Auf die ersten Soft-Runs müssen wir noch etwas warten.

15.06 Der angekündigte Regen macht nun offenbar doch einen Bogen um Singapur. Die Wahrscheinlichkeit liegt nur bei 10 Prozent.

15.04 Hülkenberg hat sich erbarmt. Der Sauber geht auf die Bahn. Und schon folgen jede Menge andere Autos. Wie bei einer Ketchup-Flasche – erst kommt gar nix, dann auf einmal alles.

15.02 Die Zeit läuft. Aber keiner will den Anfang machen. Es ist noch ruhig in der Boxengasse.

15.00 Die Boxenampel schaltet auf Grün. Weil das FP2 die einzige Trainingssession ist, bei der repräsentative Bedingungen herrschen, erwarten wir viel Fahrbetrieb. Die Kühlwesten kamen schon in der ersten Session zum Einsatz, wie Sie in unserer Bildergalerie sehen können.

14.57 Alex Albon muss verlorene Zeit gutmachen. In der ersten Session kam der Thailänder nur auf zwei ungezeitete Runden. Dann streikten die Bremsen. James Vowles wollte nicht genau auf den Grund eingehen, warum im Heck plötzlich Flammen aus dem Bremshutzen schlugen. Das Auto soll aber wieder einsatzbereit sein.

14.54 Bei Red Bull war man zufrieden mit der ersten Session. Max Verstappen hatte deutlich weniger zu meckern, als man das sonst an den Freitagen gewohnt war. "Es war eine der besten FP1-Sessions des Jahres", freute sich Helmut Marko.

14.51 In der Pause zwischen den Sessions hat Aston-Teamchef Andy Cowell zugegeben, dass Besitzer Lawrence Stroll mit Christian Horner telefoniert hat: "Christian hat offenbar alle Teambosse angerufen – bis auf Toto Wolff."

14.48 Nach der Alonso-Bestzeit in der ersten Session fragen sich alle, was die Zeit wert war. Unseren Infos nach hatte Aston Martin den Motor etwas mehr aufgedreht und war etwas leichter als die Konkurrenz. Die Runde kam auch etwas später, als die Strecke schon mehr Grip geboten hat.

14.45 Willkommen zurück in Singapur. Die Sonne ist untergegangen. Das Flutlicht strahlt hell. Alles ist bereit für ein echtes Trainingsspektakel. Die Lufttemperatur ist wie erwartet nur leicht gesunken – auf 28°C. Der Asphalt hat sich ebenfalls abgekühlt. Die Sensoren zeigen aktuell 32°C an. Ähnliche Bedingungen erwarten wir auch im Qualifying und im Rennen.

Ergebnis-Bericht – Training 1 Beim Start in das Singapur-Wochenende haben die Fans eine etwas überraschende Bestzeit von Fernando Alonso geboten bekommen. Der Spanier umrundete den 4,927 Kilometer langen Stadtkurs mit Soft-Reifen in 1:31.116 Minuten. Allerdings hatte Aston Martin seinen Nummer-1-Piloten einen Tick später rausgeschickt, als die meisten anderen Teams. Die Strecke bot damit etwas mehr Grip als bei den direkten Gegnern.

Trotzdem muss man den zweifachen Weltmeister wie schon in Budapest und Zandvoort für die Punkteplätze sicher auf dem Zettel haben. Hinter dem Routinier versammelten sich die üblichen Verdächtigen. Charles Leclerc fehlten anderthalb Zehntel zur Bestmarke. Knapp drei Zehntel betrug der Rückstand von Max Verstappen, der sich auf Rang drei einreihte.

Hinter Lewis Hamilton im zweiten Ferrari fanden sich die beiden McLaren auf den Plätzen fünf und sechs ein. Oscar Piastri gewann das Duell gegen Lando Norris mit zwei Zehnteln Vorsprung. Das breite Mittelfeld begann mit Isack Hadjar auf Rang sieben. Carlos Sainz, Yuki Tsunoda und Esteban Ocon komplettierten die Top Ten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Feuer bei Albon Mercedes packte die Soft-Reifen im ersten Training nicht aus. Auf den Mediums reihten sich George Russell und Kimi Antonelli deshalb nur auf den Positionen 11 und 14 ein. Dazwischen landete Nico Hülkenberg mit seinem Sauber auf P12.

In einer etwas ereignisarmen Auftakt-Session hielten sich die Piloten noch von den Banden fern. Für das meiste Spektakel sorgte Alex Albon, der schon nach zwei Runden mit brennenden Hinterrad-Bremsen zur Box zurückrollte. Die Mechaniker hatten Mühe, das Feuer im Heck zu löschen. Für den Thailänder war der Spaß damit früh beendet.

12.35 Auch wenn es ein paar Mal ganz knapp war, warten wir immer noch auf den ersten härteren Bandenkontakt. Vielleicht wird es ja im zweiten Training etwas dramatischer, wenn die Sonne hier komplett untergegangen ist. Um 14.45 Uhr melden wir uns mit dem Live-Ticker zurück.

12.32 In der Zeitentabelle hat sich nicht mehr viel getan. Es bleibt bei der Alonso-Bestzeit. Die Aston-Martin-Renner waren auch in Budapest und Zandvoort schon sehr stark am Freitag. Richtung Qualifying und Rennen ging es dann einen Tick zurück. Bei der Vergabe der WM-Punkte muss man aber zumindest Alonso auf dem Zettel haben.

12.30 Die karrierte Flagge ist draußen. Am Ende der Session haben wir noch ein paar Longruns gesehen. Der Reifenverschleiß war in Singapur aber noch nie ein großes Thema.

12.28 Kurz vor dem Abpfiff hier schon mal der Blick auf den wahrscheinlichen Endstand:

Alonso Leclerc Verstappen Hamilton Piastri Norris Hadjar Sainz Tsunoda Ocon Russell Hülkenberg Gasly Antonelli Lawson Bearman Bortoleto Stroll Colapinto Albon 12.25 Die Zeitentabelle scheint festgefahren. Auf den älteren Reifen gibt es kaum noch persönliche Verbesserungen. Es wird also wohl bei der Alonso-Bestmarke bleiben.

12.22 Alonso hat sich mit einer relativ späten Runde auf den Softs an die Spitze gesetzt – anderthalb Zehntel vor Leclerc. Das zeigt, dass der Aston Martin direkt wieder funktioniert, wenn mehr Abtrieb gefragt ist.

12:20 Im Gegensatz zu den meisten anderen Piloten haben die Mercedes in der ersten Session die weichen Reifen nicht ausgepackt. Die Plätze 11 und 13 für Russell und Antonelli müssen also etwas mit Vorsicht genossen werden.

12.18 Lewis Hamilton steht Piastri im Weg. "Ich hoffe, die Ferrari erfinden irgendwann mal Rückspiegel", funkt der WM-Spitzenreiter.

12.16 Verstappen kann den Rückstand in der zweiten schnellen Runde auf 0,126 Sekunden eindampfen. Leclerc wagt selbst auch noch einen Anlauf, macht aber im letzten Sektor einen kleinen Fehler und kann sich nicht verbessern.

12.15 Hamilton hat nun auch seinen ersten Versuch mit den Softs absolviert. Es geht auf Rang vier. Eine halbe Sekunde hinter Teamkollege Leclerc.

12.12 Hülkenberg gibt eine erste Duftmarke ab. Aktuell Platz 8 für den Rheinländer – 1,2 Sekunden hinter der Spitze.

12.10 Die McLaren kommen dem Ferrari nicht hinterher. Norris hat vier Zehntel Rückstand, Piastri mehr als eine Sekunde. Auch Verstappens erste Soft-Runde blieb knapp sechs Zehntel hinter der Leclerc-Marke.

12.08 Bei Leclerc läuft es besser mit den weichen Sohlen. P1 mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Sainz.

12.06 Stroll ist der erste Pilot mit Softs. 1,2 Sekunden Rückstand sind dafür eine menge Holz.

12.04 Antonelli hat die gelbmarkierten Pirellis ebenfalls aufschnallen lassen, verfehlt die Bestzeit aber um knapp 8 Zehntel. Das sieht nicht so überzeugend aus.

12.02 Und schon übernimmt Sainz die erste Position – ebenfalls auf den mittelharten Gummis.

12.00 Alonso hat sich auf den Mediums nach vorne geschoben. Wir erwarten, dass jetzt einige Teams die weichere Mischung auspacken.

11.57 Auf der Strecke wird es ruhiger. Viele Autos kommen an die Box, um den ersten Reifensatz loszuwerden. In der Tabelle hat Norris das Kommando übernommen – 21 Tausendstel vor Verstappen und 57 Tausendstel vor Hadjar.

11.54 Die meisten Piloten haben für den ersten Stint des Wochenendes die harten Reifen aufziehen lassen. Nur die beiden Aston Martin setzen auf den Medium.

11.51 Williams teilt mit, dass es sich bei Albon nicht um einen Systemfehler handelte, sondern es ein Problem mit der Hardware gab. Welcher Teil der Bremsen Probleme gemacht hat, wissen wir aber nicht. Klar ist nur, dass Albon in dieser Session nicht mehr rausgehen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

11.48 Die Fahrer suchen nach Grip. Zwischendurch sieht man immer wieder kleine Verbremser. Auch den Mauern kamen die Piloten schon relativ nahe. Noch ging alles gut. Aktuell hat Alonso die Nase vorne – vor Verstappen und Sainz.

11.45 Nach einer Viertelstunde werfen wir zum ersten Mal einen Blick auf das Klassement. Es gibt viel Bewegung, weil die Strecke wie erwartet noch sehr rutschig ist. Ständig verschieben sich die Positionen. Aktuell hat Piastri die Nase vorn – vor Sainz und Norris.

11.42 In der Wiederholung erkennt man, dass beide Bremsen hinten betroffen waren. Es handelte sich also wohl um einen Fehler im Bremssystem. Wir sind gespannt, ob Albon in dieser Session noch einmal rauskommt.

11.40 Als das Auto rückwärts in die Box geschoben wird, muss sich der Pilot die Augen zuhalten. Der Rauch ist beißend. Offenbar ist neben den Bremsen auch etwas Carbon angekokelt.

11.38 Bei Albon ist irgendwas im Heck zu heiß geworden – offenbar die Bremsen. Der Williams kommt zurück an die Box und wird direkt einmal mit Feuerlöschern eingeseift. Durch die Boxengasse ziehen Nebelschwaden. Das war es wohl erst einmal für den Thailänder.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

11.36 Schon in den ersten fünf Minuten kommen alle Piloten auf die Strecke. Es geht wie gesagt darum, Vertrauen ins Auto und einen guten Rhythmus zu finden. In Singapur kann der Fahrer noch einen echten Unterschied machen.

11.34 Die Bedingungen sind auf jeden Fall gut genug für Slicks. Angeblich drohen im zweiten Training noch einige Schauer.

11.31 Liam Lawson und Nico Hülkenberg sind die ersten Piloten auf der Strecke. So richtig viel Hektik will in der Boxengasse noch nicht aufkommen.

11.29 Es weht eine steife Brise über den Kurs. Das hatten wir ja in Baku gerade erst. Die Strecke dürfte einigermaßen trocken sein. Die bemalten Randsteine und Auslaufzonen könnten aber rutschig sein.

11.27 Es gibt noch eine kleinere Neuerung für die Ingenieure. Nach dem Scrutineering am Donnerstag dürfen die Autos nicht mehr in die FIA-Garage zum Probewiegen kommen. Als Begründung wurde angegeben, dass die Autos nicht mehr durch die Menschenmassen beim Pitwalk geschoben werden sollen. Es ist nur eine kleine Geschichte. Doch wenn ein Team wegen Untergewicht disqualifiziert wird, ist es plötzlich ein großes Thema.

11.25 Red Bull hat für das Singapur-Wochenende noch einmal Modifikationen am Frontflügel und den Kühlöffnungen der Motorhaube vorgenommen. Sonst hat nur noch Mercedes ein kleines Upgrade an den Frontflügel-Flaps. Die restlichen acht Teams haben keine Einträge in der FIA-Liste mit den Technik-Neuerungen.

11.22 Die Augen sind vor allem auf Red Bull und Max Verstappen gerichtet. Kann der Weltmeister nach zwei Siegen in Folge nun auch auf einer High-Downforce-Strecke glänzen? Singapur hat einen wegweisenden Charakter für den Rest der Saison. Hier hat der Niederländer übrigens noch nie gewonnen.

11:20 Nach den beiden Highspeed-Strecken in Monza und Baku müssen die Fahrer im Auftakttraining erst einmal ein Gefühl für die Gripverhältnisse finden. Größere Flügel sorgen für mehr Anpressdruck. Dafür ist der Asphalt in Singapur zum Start des Wochenendes immer sehr rutschig. Jetzt kommt auch noch leichter Nieselregen dazu. Auf dem Stadtkurs ist es wichtig, schnell einen guten Rhythmus zu finden.

11:17 Apropos Temperatur. Die FIA hat dieses Jahr zum ersten Mal Hitze-Alarm ausgelöst. Die Autos müssen im Rennen fünf Kilogramm schwerer sein, damit das Kühl-Equimpment an Bord genommen werden kann. Im Qualifying sind es zwei Kilogramm. Die Verwendung der Kühlwesten ist allerdings freiwillig. Hier in unserer Story lesen Sie alle Details zu dieser Premiere.