GP USA 2025 Qualifying: Verstappen unantastbar zur Pole, WM-Leader Piastri patzt erneut

Die Verstappen-Festspiele in Austin gehen weiter. Nach seinem Sprint-Erfolg (18.10.) legte der Weltmeister ein paar Stunden später mit der 47. Pole-Position seiner Karriere nach. Der Niederländer benötigte 1:32.510 Minuten für den 5,513 Kilometer langen Circuit of the Americas.

Die Zeit setzte der 28-Jährige im ersten Run von Q3, für einen weiteren Versuch reichte es nicht mehr, da die Uhr abgelaufen war. Aber keiner konnte mehr Verstappen vom Thron stürzen. Lando Norris war fast drei Zehntelsekunden langsamer als sein Kumpel. Der Engländer war jedoch zufrieden mit dem Ergebnis. Nach dem Start-Crash im Sprint-Rennen mussten die McLaren-Mechaniker seinen MCL39 erstmal wieder flicken. Damit haben wir dieselbe erste Startreihe wie für den Sprint.

Etwas überraschend auf den dritten Platz fuhr Charles Leclerc, mit nur sechs Tausendstel Abstand auf Norris. Die Ferrari hatten bisher kein starkes Wochenende, sowohl auf eine Runde als auch im Longrun sahen die SF-25 nicht gut aus. Zusätzlich machte sich Leclerc auch noch das Leben in Q3 schwer, weil er sich beim ersten Run in der Zielkurve gedreht hatte.

Singapur-Sieger George Russell landete auf Rang vier, wiederum nur um wenige Tausendstel von Leclerc geschlagen. Hinter ihm startet sein alter Teamkollege Lewis Hamilton ins Rennen am Sonntag (19.10.) Der Rekordsieger hatte auch keine ideale Qualifikation gezeigt, bestätigte aber die bessere Ferrari-Form.

Oscar Piastri wurde nur Sechster im Austin-Qualifying.

Piastri nur Sechster Enttäuschend verlief dagegen die Zeitenjagd für Oscar Piastri. Der WM-Leader kam über Rang sechs nicht hinaus. Wie bei seinem Stallgefährten Lando Norris, musste sein McLaren nach dem folgenschweren Start-Crash des Sprints repariert werden. Im Gegensatz zum Engländer kam Piastri aber nie richtig auf Touren. Im Rennen muss der Australier nun schauen, den Punkte-Vorsprung auf Norris und Verstappen nicht zu sehr schmelzen zu lassen.

Siebter wurde Andrea Kimi Antonelli im zweiten Mercedes vor dem starken Haas-Chauffeur Oliver Bearman. Der Rookie zeigte mal wieder seine Qualifyier-Qualitäten. Carlos Sainz holte P9 in seinem Williams und ist nach dem dritten Platz im Sprint ein Kandidat für Punkte in Austin. Die Top 10 rundete Fernando Alonso (Aston Martin) ab.

Hadjar zerlegt Toro Rosso Nico Hülkenberg führte die zweite Hälfte des Zeiten-Tableaus an. Der Deutsche verpasste nach dem Sprint-Crash am Mittag nur knapp den Sprung unter die ersten Zehn. Die ersten Zähler seit seinem Silverstone-Podest sind möglich.

Früh Feierabend hatte Isack Hadjar. Der Franzose stopfte seinen Toro Rosso nach drei Minuten von Q1 in die Streckenbegrenzung. Der 21-Jährige hatte in den schnellen S-Kurven die Kontrolle über sein Auto verloren und schimpfte mit sich selbst über den Fehler. Die Session musste für elf Minuten unterbrochen werden.