Neuer Techniktrend für 2026: Warum fahren plötzlich alle Pushrod-Dämpfer?

Wenn in der Formel 1 ein neues Reglement eingeführt wird, dann hat das manchmal Auswirkungen, die nicht unbedingt auf den ersten Blick zu erkennen sind. Als die Groundeffect-Generation 2022 in Bahrain erstmals aus den Garagen rollte, überraschten Red Bull und McLaren mit einem ungewöhnlichen Aufhängungslayout an der Vorderachse. Beide Teams setzten auf ein Pullrod-System.

Dass die beiden Teams mit je zwei Konstrukteurstiteln am Ende die erfolgreichsten Rennställe dieser Ära werden sollten, war damals noch nicht abzusehen. Aber die Ingenieure beider Teams zeigten mit ihrer Entscheidung, dass sie früher als andere ein grundlegendes Verständnis für die komplizierte Aerodynamik der Groundeffect-Autos erlangt hatten.

In den folgenden Jahren zogen einige Konkurrenten nach. Natürlich übernahm das Racing-Bulls-Team als enger Technikpartner von Red Bull 2024 die Aufhängungsphilosophie des großen Bruders. Die Komponenten waren eine Eins-zu-Eins-Übernahme und damit ausgereift. Entsprechend machte das kleine Schwesterteam einen deutlichen Sprung nach vorne. 2025 erreichte die Nachwuchsschmiede den sechsten Platz in der Konstrukteurs-Wertung.

Audi Beim Pushrod setzen die Schubstreben weit oben am Chassis an. Über einen Umlenkhebel wird die Kraft auf einen Dämpfer im Inneren übertragen.

Umbau zahlt sich nicht aus Sauber wechselte ebenfalls 2024 von Pushrod auf Pullrod. Zwölf Monate danach bekam dann auch der Ferrari SF-25 Dämpfer, die über Zugstreben aktiviert wurden. Bei beiden Nachzüglern sollte sich die Operation nicht auszahlen. Sauber wurde im ersten Jahr nach dem Umbau Letzter in der Teamwertung, Ferrari fiel nach dem Wechsel ans Ende der Spitzengruppe zurück.

Mercedes zeigte, dass der Erfolg nicht einzig an der Aufhängungsphilosophie hing. Die Silberpfeile beendeten die Groundeffect-Ära mit einer Pushrod-Dämpfung immerhin als Vizemeister. Trotzdem waren die meisten Ingenieure der Meinung, dass die Pullrod-Lösung für das ausgelaufene Technik-Reglement mehr Potenzial hatte, auch wenn der Einbau und die Handhabung einige Nachteile mit sich brachten.

Mit Spannung wurde erwartet, wie sich die Teams nun nach der jüngsten Reglement-Änderung für 2026 entscheiden würden. Schon früh im Vorjahr kamen Gerüchte auf, dass Ferrari wieder auf eine Pushrod-Aufhängung umrüsten würde. In den beiden Launch-Wochen wurde schnell klar, dass auch die Red-Bull-Teams sowie Audi und McLaren dem Pullrod-Prinzip den Rücken kehren. Dafür sind nun interessanterweise Alpine und Cadillac auf den Zugstreben-Zug aufgesprungen.

ams Das offizielle F1-Showcar, auf dem Audi seine Lackierung präsentierte, trägt Schubstreben, die unten am Chassis ansetzen.

F1-Showcar mit Pullrod Auch wenn man die Lösungen der beiden Nachzügler Williams und Aston Martin noch nicht gesehen hat, scheint sich doch ein klarer Trend hin zum Pushrod-Konzept zu bilden. Kurioserweise baute die Formel 1 bei ihrem generischen Showcar zur Veranschaulichung des 2026er-Reglements eine Pullrod-Aufhängung ein. Offenbar hatten auch die Experten in der F1-Zentrale diesen Umschwung nicht vorausgesehen.

Beim großen Audi-Launch in Berlin haben wir Technikchef James Key gefragt, warum die Mehrheit jetzt plötzlich auf ein anderes Pferd setzt als zuvor: "Es geht hier praktisch nur um die Aerodynamik", erklärt der Engländer. "Genau wie uns die aerodynamischen Anforderungen in den letzten Jahren zum Pullrod geführt haben. Dieses Jahr erwarte ich deutlich mehr Pushrod-Aufhängungen."

Die Aerodynamik ist aber nicht der einzige Faktor, der für den Wechsel sprach: "Pushrod ist generell die angenehmere Lösung, was den mechanischen Aufbau angeht", verrät Key. "Dann kommt auch noch das Thema Gewicht ins Spiel. Hier wurde die Zielmarke für 2026 ja deutlich härter definiert. Pushrod ist im Vergleich zum Pullrod die leichtere Lösung."

Man darf gespannt sein, ob es im Laufe der neuen Hybrid-Ära noch einmal zu einem weiteren Sinneswandel kommt, wenn die neuen Autos ausgereifter und die Aerodynamik ausgefeilter wird. Noch haben wir nicht gesehen, welche Karte Adrian Newey spielt. Setzt der König der Konstrukteure auch auf Pushrod, sollte man sich bei Alpine und Cadillac Gedanken machen.