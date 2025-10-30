Hot-Wheels-Sammlung endlich komplett: Diese zwei Teams kommen neu hinzu

Anfang des Jahres 2025 hat Mattel einen neuen Deal mit der Formel 1 verkündet. Mit dem Start der Kooperation erhielt der US-Spielwaren-Gigant das Recht, die Rennwagen der Königsklasse unter der bekannten Marke Hot Wheels im 1:64-Format in den Handel zu bringen. Zunächst war aber nicht das komplette Starterfeld verfügbar. Für zwei Teams fehlte noch die nötige Lizenz.

Ende Oktober konnte der Hersteller der kultigen Spielzeugautos diesen ärgerlichen Umstand endlich beseitigen. Mit dem Release der neuen Serie im Dezember werden in der Kollektion nun auch die Renner von Ferrari und Aston Martin angeboten, die Fans und Sammler bisher vermisst hatten. Mattel spricht davon, dass die Kooperation mit der Formel 1 damit die nächste Entwicklungsstufe erreicht.

Die Serie umfasst somit 20 unterschiedliche Autos – jeder einzelne Fahrer ist mit seiner Startnummer und seinem Helmdesign verfügbar. Die Autos der einzelnen Teams sind dazu individuell geformt, um die technischen Besonderheiten an den Flügeln und der Karosserie zu zeigen, was in dem kleinen Format gar nicht so einfach ist. Natürlich entsprechen auch die Lackierung und die Sponsorenaufkleber der jeweiligen Original-Vorlage.

Passend zu den Autos hat Mattel außerdem die passende Rennstrecke mit Autos von Red Bull, Haas und Williams in einem Set zusammengestellt.

Mattel Neben den Autos gibt es auch ein offiziell lizensiertes F1-Rennstrecken-Set von Mattel, in dem drei Mini-Renner enthalten sind.

Hot Wheels jetzt auch für Ferrari-Fans "Mit der Aufnahme von Ferrari und Aston Martin ist unsere Kollektion nun vollständig. Fans jedes Teams können die Faszination der Formel 1 auf eine ganz neue Art erleben", erklärte der Mattel-Verantwortliche Ted Wu. "Ob man seinen Lieblingsfahrer sammelt oder mit seinem Lieblingsteam und den neuen 2025er-Boliden im Maßstab 1:64 spielt, jedes Modell überzeugt durch originalgetreue Designs und authentische Lackierungen. Diese detailgetreuen Die-Cast-Modelle bringen das Grand-Prix-Gefühl direkt in die Hände der Fans."

Laut der offiziellen Ankündigung von Mattel werden die Autos sowohl in der "Hot Wheels Core Line" als auch in der "Hot Wheels Premium Line" erhältlich sein. Die neuen Fahrzeuge sollen ab Dezember 2025 weltweit in den Handel kommen. Angeboten werden die Autos einzeln oder in verschiedenen Kombi-Packungen mit verschiedenen Teams.

Mattel Von jedem Team gibt es zwei Autos mit individuellen Startnummern und unterschiedlichen Helmdesigns. Sie sind einzeln oder in verschiedenen Bundles erhältlich.

Hier die geplante Produktübersicht:

Hot Wheels Formula 1 Premium Serie

UVP: 12,99 € Erhältlich ab Dezember 2025, mit weiteren Veröffentlichungen im Laufe des Jahres 2026

Jedes Modell verfügt über Metall-Karosserie und -Chassis, fahrerspezifische Helme sowie Real Riders Reifen für höchste Authentizität. Eine Displaybasis und Spezialverpackung unterstreichen den Sammlerwert. Ideal für echte Automobil-Enthusiasten und Fans der Hot Wheels x Formula 1 Kooperation.

Erlebe den Höhepunkt des Motorsports mit der Formula 1 als Teil der ikonischen Hot Wheels Reihe. Vertreten sind Teams wie McLaren, Racing Bulls, Ferrari, Sauber und Aston Martin. Diese offenen Einsitzer sind bereit für actiongeladene Rennen auf den Hot-Wheels-Formula-1-Streckensets und bestehenden Hot-Wheels-Bahnen.

Tauche ein in das Hochgeschwindigkeits-Feeling der Formula 1 mit einem 5er-Pack im Maßstab 1:64.

Enthalten sind Fahrzeuge der Teams Red Bull, Mercedes, Alpine, Haas und Williams. Das Set richtet sich an Sammler und Rennsportliebhaber, die die Faszination der Formula 1 und Hot Wheels gleichermaßen schätzen, perfekt zum Ausstellen oder für spannende Rennen auf den Hot Wheels Formel-1-Sprint-Track-Sets

F1 5er Set bei Amazon bestellen Hot Wheels Formula 1 10-Pack Sortiment UVP: 24,99 € Erhältlich ab Sommer 2026