Glückwunsch-Marathon für Hülkenberg: "Lässt sich nicht so schnell wiederholen"

Im 239. Rennen ist der Knoten bei Nico Hülkenberg endlich geplatzt. Das erste Formel-1-Podium seiner Karriere in Silverstone wurde entsprechend ausgiebig gefeiert. Schon an der Strecke startete die Sauber die große Party. Auf dem Rückweg in seine Wahlheimat Monaco legte der Mann der Stunde dann noch einen kleinen Abstecher in der Zentrale des Rennstalls in Hinwil ein.

"Es war mir wichtig, diesen Moment mit allen in der Fabrik zu teilen – und nicht nur mit dem Rennteam an der Strecke", erklärte der Pilot kurz vor dem 13. Rennwochenende in Spa-Francorchamps. "Alle haben mich natürlich sehr herzlich empfangen. Das waren tolle Emotionen und viele schöne Erinnerungen. Ich hoffe, dass es uns für den Rest der Saison einen Schub gibt."

Im Rahmen der Familie konnte der Routinier den Erfolg dann anschließend endlich in Ruhe verarbeiten: "Es war schön, danach ein bisschen freie Zeit zu haben, diesen Moment richtig zu genießen und nicht gleich wieder in den nächsten Grand Prix zu springen. Das war wirklich ein gutes Timing."

Jayce Illman via Getty Images In der fast dreiwöchigen Pause vor Spa konnte Hülkenberg das Podium-Feeling richtig genießen.



Glückwunsch-Marathon So hatte Hülkenberg auch genügend Zeit, sich die ganzen Glückwünsch-Nachrichten durchzulesen. "Der ganze Trubel danach war wirklich überwältigend. Die vielen Reaktionen und das Feedback – ich habe insgesamt mehr als 700 Nachrichten bekommen", verriet der 37-Jährige. "Es hat eine Woche gedauert, um mich durch alles durchzuarbeiten."

Der Jubel und die Reaktionen von außen zeigen, wie besonders dieser Erfolg war. Hülkenberg selbst dementiert aber, dass er den Makel des fehlenden Podiums stets im Hinterkopf hatte: "Natürlich träumt man immer von solchen Erfolgen, aber oft liegt es ja nicht in der eigenen Hand. Deshalb hat mich das auch nicht groß beschäftigt. Das Wichtigste war für mich in diesem Jahr, dieses neue Projekt zum Erfolg zu bringen."

In Spa beginnt nun wieder die harte Formel-1-Realität. Die Feiern sind abgeschlossen. Hülkenberg muss sich wieder auf den Job konzentrieren. Er warnt die Fans vor übertriebenen Erwartungen: "In Silverstone waren die äußeren Bedingungen speziell. Man darf nicht vergessen, dass im Qualifying am samstag beide Autos im Q1 rausgeflogen sind. Bei einem trockenen Rennen wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen."

Sauber Hülkenberg warnt die Fans vor übertriebenen Erwartungen. Sauber kämpft weiter im Mittelfeld.



Harter Kampf um WM-Rang fünf Trotzdem gibt es auch Grund, optimistisch auf die nun bevorstehende zweite Saisonhälfte zu blicken: "Wir haben einen guten Lauf. In Barcelona ist uns mit dem Auto ein Schritt nach vorne gelungen. Das macht sich vor allem auf langen Stints bemerkbar. Wir haben jetzt vor allem im Rennen ein gutes Auto. Da können wir selbst mit schwächeren Startplätzen etwas ausrichten. Aber wir haben immer noch viel Arbeit vor uns. Ich erwarte nicht, dass wir den Silverstone-Sonntag so schnell und einfach wiederholen können."

Mit den 15 WM-Punkten von Hülkenberg ist Sauber auf Rang sechs in der Teamwertung nach vorne gesprungen. In der unteren Tabellenhälfte geht es aber ganz eng zur Sache. Laut Hülkenberg haben alle sechs konkurrierenden Teams – Williams, Sauber, Toro Rosso, Aston Martin, Alpine und Haas – eine Chance auf den begehrten fünften Platz und die damit verbundenen Prämien-Millionen.