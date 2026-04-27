Produktionsende von Audi A1 und Q2: Keine kleinen Audis mit Verbrenner mehr

Audi stellt die Produktion von Audi Q2 und Audi A1 ein. Am Standort Ingolstadt lief im April 2026 der letzte Q2 vom Band. Seit der Markteinführung im Jahr 2016 wurden insgesamt 887.231 Einheiten produziert. Parallel dazu endet auch die Fertigung des A1 im spanischen Martorell. Der Kleinwagen, der seit 2010 angeboten wurde, erreichte eine Gesamtstückzahl von 1.389.658 ausgelieferten Fahrzeugen. Beide Modelle waren insbesondere in Deutschland, Großbritannien und Italien gefragt, dürften sich aber mit der aufziehenden Abgasnorm Euro 7 nicht mehr rechnen.

Keine Nachfolger geplant Eine direkte Nachfolge für die beiden Baureihen ist nicht vorgesehen. Stattdessen richtet Audi seine Modellstrategie stärker auf das Premiumsegment und größere Fahrzeuge aus. Künftig übernimmt ein neues Einstiegsmodell, der vollelektrische Audi A2 e-tron, der Einsteiger-Rolle innerhalb der Produktpalette.

Gleichzeitig wird die Produktion am Standort Ingolstadt neu organisiert. In Zusammenarbeit mit dem ungarischen Werk Győr startet dort Mitte 2026 die Verbundfertigung des Audi Q3. Dabei werden die Karosserien in Győr gefertigt und anschließend in Ingolstadt lackiert und montiert. Diese arbeitsteilige Produktion soll die hohe Nachfrage bedienen und zugleich eine ausgewogene Auslastung der Standorte sicherstellen. Die dafür notwendigen logistischen Prozesse wurden innerhalb eines Jahres aufgebaut, der Transport erfolgt überwiegend per Bahn.

Ingolstadt bleibt Kompakt-Zentrum Auch künftig bleibt Ingolstadt ein zentraler Produktionsstandort für kompakte Modelle mit Verbrennungsmotor. Neben dem Q3 wird weiterhin der Audi A3 gefertigt. Parallel dazu treibt Audi die Elektrifizierung voran: Nach dem Produktionsstart des Audi Q6 e-tron im Jahr 2023 und des Audi A6 e-tron im Jahr 2024 soll im Herbst eine weitere vollelektrische Baureihe anlaufen. Der A2 e-tron gilt dabei als nächster wichtiger Schritt in Richtung Elektromobilität am Stammsitz.

Auch am zweiten deutschen Standort in Neckarsulm entwickelt Audi seine Produktion weiter. Dort wurden die Modellreihen Audi A5 und Audi A6 umfassend erneuert. Zudem bereitet sich das Werk auf die Fertigung eines neuen vollelektrischen Sportmodells vor, das auf der Studie Audi Concept C basiert und ab 2027 in den Böllinger Höfen produziert werden soll. Darüber hinaus baut Audi den Standort Neckarsulm zu einem Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aus. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Nähe zum Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn, mit dem Audi eng zusammenarbeitet.