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Was taugen gebrauchte Billigautos? Das können Dacia Sandero und Co. im Alter

Neupreis-Zwerge als Gebrauchtwagen
Das taugen Dacia und Co. als Gebrauchte

Nützliche Autos sollen günstig sein. Aber sind günstige Autos auch immer nützlich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2026
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Das taugen Dacia und Co. als Gebrauchte
Foto: A. Hartmann, S. Lindloff, M. Sulzer, A. Rivas, H.D. Seufert

Schon klar. Niemand dürfte sich einen Mitsubishi Space Star kaufen, weil es sich dabei um ein hochemotionales Traumauto handelt. Vielmehr geht es um zuverlässige Mobilität zum geringstmöglichen Preis. Vor diesem Hintergrund werden schon immer möglichst günstige Neuwagen angeboten – früher noch mehr als heute. Und überall, wo das Geld regiert, stellen sich interessante Fragen. Taugt der Wagen auch langfristig etwas? Wie viel Wert bleibt im Wiederverkauf enthalten? Was sollte man als Gebrauchtkäufer beachten? Welches Auto ist empfehlenswert, welches eher nicht? Darum geht es heute. Zum Vergleich stellen wir sieben Modelle zusammen, die als Neuwagen um die Krone des Niedrigpreiskönigs gerungen haben. Heute lassen sich alle um etwa 5.000 Euro finden....

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