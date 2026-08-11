Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Auto-HoroskopMenü aufklappen
Zur Startseite
Oberklasse
Gebrauchtwagen

Gebrauchtwagencheck: Mercedes S-Klasse W222. Ein Luxusauto ohne Haken?

Gebrauchtwagencheck: Mercedes S-Klasse
Günstig fahren wie der Boss

Ein modernes Luxusauto mit allen erdenklichen Vorzügen zum Preis eines neuen VW Golf? Das geht mit einer gebrauchten Mercedes S-Klasse. Aber ist das auch sinnvoll?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.08.2026
Als Favorit speichern
Gebrauchtwagencheck Mercedes S-Klasse
Foto: Sven Krieger

Ist es nicht völlig vermessen, ein Auto wie die Mercedes S-Klasse mit einem Kompaktwagen zu vergleichen? Nein, nicht, wenn man rechnen kann – Stichwort Wertverlust. Den hat der neue Kompakte noch vor sich, während der gebrauchte Daimler aus dem Gröbsten raus ist. Und von der Differenz lassen sich die höheren Unterhaltskosten über Jahre bestreiten. Natürlich wollen wir jetzt keinem Fahranfänger eine Luxuslimousine andrehen, einen gewissen Schadenfreiheitsrabatt sollte man bei seiner Versicherung schon angesammelt haben. Ratsam ist zudem eine Garage, da eine draußen geparkte S-Klasse auf eine bestimmte Klientel provokant wirken könnte.

Sind solche Randbedingungen erfüllt, steht dem Genuss des reinen Luxus nicht mehr viel im Wege. Zumal die hier ...

Mehr zum Thema Gebrauchtwagen