Gebrauchtwagencheck: Mercedes S-Klasse W222. Ein Luxusauto ohne Haken?

Ist es nicht völlig vermessen, ein Auto wie die Mercedes S-Klasse mit einem Kompaktwagen zu vergleichen? Nein, nicht, wenn man rechnen kann – Stichwort Wertverlust. Den hat der neue Kompakte noch vor sich, während der gebrauchte Daimler aus dem Gröbsten raus ist. Und von der Differenz lassen sich die höheren Unterhaltskosten über Jahre bestreiten. Natürlich wollen wir jetzt keinem Fahranfänger eine Luxuslimousine andrehen, einen gewissen Schadenfreiheitsrabatt sollte man bei seiner Versicherung schon angesammelt haben. Ratsam ist zudem eine Garage, da eine draußen geparkte S-Klasse auf eine bestimmte Klientel provokant wirken könnte.