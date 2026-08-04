So fährt ein Auto mit fast einer Million Kilometern auf dem Tacho

Eigentlich hätte es ein Experiment werden sollen: Der Kauf eines Langläufers mit über 800.000 Kilometern auf der Uhr sollte aufdecken, welcher Verschleiß bei dieser Fahrleistung entstehen kann. Doch was wir vorfanden, hat uns verblüfft.

Da soll nochmal einer sagen, jungen Leuten würde die Vernunft oder gar das Interesse an Autos fehlen. Das ist bei Louis Schnappauf definitiv anders. Der 23-Jährige kommt aus der Nähe von Köln und pflegt seit rund drei Jahren einen professionellen Social-Media-Auftritt unter dem Namen "Fahrfinder". Hier dreht sich alles um Gebrauchtwagen, genauer um die Frage: Wie legt man sein Geld beim Gebrauchtkauf möglichst vernünftig an? Die Beiträge sammeln millionenfach Aufrufe. Damit Louis neben reinen Ratgeberthemen auch ...