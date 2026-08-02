In welchen Bundesländern Gebrauchtwagen am teuersten sind - und wo am billigsten

Der 16 Jahre alte VW Polo hatte treue Dienste geleistet, doch als er im vergangenen Jahr plötzlich seinen letzten Zündfunken aushauchte, war Handeln angesagt. Für eine Autofahrerin aus Stuttgart musste rasch Ersatz her, monatelang auf einen Neuwagen zu warten, kam nicht infrage. Die Kriterien für den Kauf waren klar definiert: Es sollte wieder ein Polo (hier der Gebrauchtwagen-Check) werden, so neu wie möglich, gern als sofort verfügbare Tageszulassung oder EU-Re-Import, um den ersten Wertverlust abzufedern.