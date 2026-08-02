Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
Gebrauchtwagen

In welchen Bundesländern Gebrauchtwagen am teuersten sind - und wo am billigsten

Regionale Preisunterschiede bei Gebrauchtwagen
Wo Gebrauchte am teuersten sind - und am billigsten

Ein VW Polo aus Berlin statt aus Stuttgart – und plötzlich stimmt der Preis. Die Autoscout24-Auswertung zu jungen Gebrauchtwagen zeigt starke Unterschiede der Angebotspreise nach Bundesländern bei BMW 1er, Opel Astra, Skoda Enyaq und VW Polo.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.08.2026
Als Favorit speichern
VW Polo Gebrauchtwagen-Vergleich Bundesländer KI-generiert
Foto: KI-generiert

Der 16 Jahre alte VW Polo hatte treue Dienste geleistet, doch als er im vergangenen Jahr plötzlich seinen letzten Zündfunken aushauchte, war Handeln angesagt. Für eine Autofahrerin aus Stuttgart musste rasch Ersatz her, monatelang auf einen Neuwagen zu warten, kam nicht infrage. Die Kriterien für den Kauf waren klar definiert: Es sollte wieder ein Polo (hier der Gebrauchtwagen-Check) werden, so neu wie möglich, gern als sofort verfügbare Tageszulassung oder EU-Re-Import, um den ersten Wertverlust abzufedern.

VW Polo: In Berlin 5.000 Euro günstiger

Die Suche im direkten Umkreis der baden-württembergischen Landeshauptstadt verlief jedoch ernüchternd: Unter 20.000 Euro war kein Fahrzeug zu finden, die Preise für Tageszulassungen und andere sofort ...

Mehr zum Thema Gebrauchtwagen