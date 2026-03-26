Dass neue Modelle vor ihrer offiziellen Weltpremiere im Internet auftauchen, gehört inzwischen fast zum Alltag – beim Volkswagen ID. Polo ist die Situation jedoch besonders brisant. Die aktuellen Bilder stammen offenbar von einem internen Event, bei dem Volkswagen ausgewählten Gästen bereits die Serienversion präsentiert hat. Solche Veranstaltungen unterliegen normalerweise strengen Geheimhaltungsvereinbarungen. Doch wie so oft hat es nicht lange gedauert, bis erste Aufnahmen ihren Weg nach außen gefunden haben.

Der Unterschied zu bisherigen Sichtungen ist deutlich: Während der ID. Polo bislang nur getarnt oder in frühen Prototypenstadien zu sehen war, zeigen die aktuellen Bilder das Fahrzeug praktisch im finalen Serienzustand. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass nicht nur die zivile Version zu sehen ist, sondern auch der Volkswagen ID. Polo GTI ohne nennenswerte Verkleidung – ein ungewöhnlich früher Einblick in die Performance-Variante.

Zurück zu klassischen VW-Proportionen Dabei orientiert sich das Serienmodell nah an den bisher gezeigten Studien. VW vollzieht damit eine Richtungsänderung beim Design. Die bisherigen ID-Modelle waren geprägt von einer stark eigenständigen, teils futuristischen Formsprache, die nicht bei allen Kunden gut ankam. Der ID. Polo hingegen orientiert sich wieder deutlich stärker an klassischen VW-Tugenden.

Die Front ist klar strukturiert, mit einer horizontalen Ausrichtung, die optisch Breite erzeugen soll. Das hat der hoch aufbauende Elektro-Kleinwagen auch nötig. Die Scheinwerfer sind weniger verspielt, die gesamte Linienführung ruhiger und vertrauter. Insgesamt erinnert der Auftritt stärker an einen modernen Verbrenner-Polo als an ein typisches ID-Modell.

Höher, bulliger – typische E-Auto-Proportionen Wie bei vielen Elektrofahrzeugen bringt auch beim ID. Polo die Batterie im Unterboden neue Proportionen mit sich. Das Fahrzeug wächst in der Höhe, was zunächst zu einem weniger dynamischen Erscheinungsbild füht. VW begegnet diesem Effekt mit gezielten Designmaßnahmen. Durch stärker ausgeprägte Schweller, markante Linien und eine optische Tieferlegung versucht man, die zusätzliche Höhe zu kaschieren. Das Ergebnis ist ein insgesamt "bulliger" Auftritt, der dem Fahrzeug mehr Präsenz verleiht.

Bernhard via. X

Besonders spannend ist der erste Blick auf den ID. Polo GTI. Der zeigt konkret, wie sich das Sportkürzel in die Elektrowelt übersetzen lässt. VW setzt weiterhin auf die bekannten GTI-Designelemente: rote Akzente in der Front, ein markanter roter Streifen sowie die typische Wabenstruktur im unteren Bereich. Diese Details sorgen dafür, dass der GTI auch ohne Verbrennungsmotor sofort als solcher erkennbar bleibt.

Versteckte Türgriffe – nicht jedermanns Sache Ein Detail, das bereits von anderen ID-Modellen bekannt ist, sorgt auch beim ID. Polo wieder für Diskussionen: die Position der hinteren Türgriffe. Diese sitzen hoch an der Fensterlinie, nahe der C-Säule, und sind damit auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Das führt nicht selten zu Verwirrung, da das Fahrzeug dadurch wie ein Dreitürer wirkt – tatsächlich handelt es sich natürlich um einen vollwertigen Fünftürer. Interessant ist dabei der Vergleich innerhalb des Konzerns: Während der technisch verwandte Cupra Raval weiterhin auf klassische Türgriffe setzt, geht VW hier einen anderen Weg. Ob sich diese Lösung im Alltag bewährt, müssen Kunden und Fans entscheiden.

Die geleakten Bilder lassen auch bereits Rückschlüsse auf unterschiedliche Ausstattungslinien zu. Offenbar will VW die Varianten optisch stärker differenzieren als bei früheren Modellen. Die gelbe Version wirkt eher schlicht und dürfte eine Einstiegsvariante darstellen – mit kleineren Felgen und zurückhaltenderem Auftritt. Dem gegenüber steht eine graue Variante mit größeren Rädern und sportlicherem Reifenformat, die höher positioniert sein dürfte. Der GTI setzt sich erwartungsgemäß noch einmal deutlich ab, sowohl durch eigenständige Designelemente als auch durch seinen insgesamt dynamischeren Auftritt.

Innenraum: VW hört auf die Kritik Auch wenn die aktuellen Bilder hauptsächlich das Exterieur zeigen, hat VW den Innenraum des ID. Polo bereits im Vorfeld teilweise vorgestellt – und dabei eine klare Richtung eingeschlagen. Ein zentraler Punkt ist die Rückkehr zu physischen Bedienelementen. Nachdem die Touch-Bedienung in früheren ID-Modellen vielfach kritisiert wurde, setzt VW nun wieder verstärkt auf echte Tasten und Schalter, insbesondere am Lenkrad.

Darüber hinaus verspricht der Hersteller eine spürbar höhere Materialqualität. Damit adressiert VW gezielt zwei der größten Kritikpunkte der ersten ID-Generation und versucht, den ID. Polo auch im Innenraum wieder näher an klassische VW-Standards heranzuführen.

Einstieg ab 25.000 Euro Zum Marktstart wird der ID. Polo zunächst mit einer leistungsstärkeren Variante angeboten. Diese leistet 155 kW (211 PS) und ist mit einem größeren Akku ausgestattet, was sie entsprechend teurer macht. Die eigentliche Schlüsselversion für den Massenmarkt soll erst später folgen. VW hat bereits angekündigt, dass der Einstiegspreis bei rund 25.000 Euro liegen soll – ein entscheidender Richtwert, im hart umkämpften Segment der elektrischen Kleinwagen.

Die offizielle Premiere des ID. Polo ist für April 2026 angesetzt. Er ist Teil einer größeren Elektro-Offensive, mit der VW gleich mehrere kompakte Modelle auf den Markt bringen will. Innerhalb dieser Strategie übernimmt der ID. Polo eine zentrale Rolle: Er soll als elektrisches Pendant zum klassischen Polo das Volumensegment erschließen und neue Kundengruppen für die Marke gewinnen.