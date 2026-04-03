10 Minuten Nachladen vs. 26 Minuten: So groß ist der Zeit-Vorteil wirklich

Der BMW i3 Neue Klasse setzt auf eine 800-Volt-Architektur, die Ladeleistungen von bis zu 400 kW ermöglicht. Unter optimalen Bedingungen können in nur zehn Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite nachgeladen werden. Dies ist ein beeindruckender Wert, der vor allem auf Langstreckenfahrten einen erheblichen Vorteil bietet. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent beträgt etwa 21 Minuten, was den i3 zu einem der schnellsten Ladefahrzeuge seiner Klasse macht.

Im Vergleich dazu nutzt der VW ID.7 eine 400-Volt-Architektur mit maximalen Ladeleistungen von 175 bis 200 kW, abhängig von der gewählten Batteriegröße. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent liegt hier bei 26 bis 28 Minuten. Während dies immer noch solide Werte sind, ist der BMW i3 in diesem Bereich schneller.

Reichweite und Batteriekapazität Der BMW i3 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 900 Kilometern, ermöglicht durch eine 108-kWh-Batterie und eine optimierte Aerodynamik. Die Cell-to-Pack-Technologie sorgt für eine höhere Energiedichte und eine effizientere Nutzung des verfügbaren Platzes.

Der VW ID.7 hingegen erreicht mit seiner größten Batterievariante eine WLTP-Reichweite von bis zu 709 Kilometern. Die Batteriekapazität liegt hier bei maximal 86 kWh. Obwohl der ID.7 in puncto Reichweite hinter dem i3 zurückbleibt, bietet er dennoch eine solide Leistung, die für die meisten Alltagsszenarien ausreicht.

Technologische Unterschiede Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in der elektrischen Architektur. Die 800-Volt-Technologie des BMW i3 ermöglicht nicht nur schnellere Ladezeiten, sondern auch eine effizientere Energieübertragung. Dies führt zu geringeren Ladeverlusten und einer insgesamt besseren Performance.

Der VW ID.7 setzt auf eine bewährte 400-Volt-Technologie, die zwar nicht die gleichen Spitzenwerte wie die 800-Volt-Architektur erreicht, dafür jedoch kostengünstiger und einfacher in der Produktion ist. Für viele Käufer könnte dies ein entscheidender Faktor sein, insbesondere wenn der Preis eine Rolle spielt.

Praktische Aspekte für den Alltag Für Langstreckenfahrer ist die Ladezeit ein entscheidender Faktor. Hier punktet der BMW i3 mit seiner Fähigkeit, in kürzester Zeit eine hohe Reichweite nachzuladen. Dies könnte insbesondere auf Reisen oder bei beruflichen Fahrten einen erheblichen Vorteil darstellen.

Der VW ID.7 hingegen bietet ein großzügigeres Platzangebot und eine komfortable Innenausstattung, die ihn zu einer idealen Wahl für Familien oder Vielfahrer macht, die Wert auf Komfort legen. Die längere Ladezeit könnte in diesen Szenarien weniger ins Gewicht fallen, da sie durch die hohe Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs ausgeglichen wird.