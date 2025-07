Ärger bei Audi: Mobilfunk-Änderung legt Kommunikationsmodul in A4 und A5 lah

Der ADAC spricht gegenüber unserer Redaktion von einer aktuellen "Häufung an Beschwerden, die Fahrzeuge des Herstellers Audi betreffen." Der Mobilitätsclub stehe mit dem Hersteller in Kontakt, um die Hintergründe zu klären, so ein Sprecher. Betroffene sollten sich an ihren "Servicepartner oder den Hersteller" wenden.