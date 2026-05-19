70 Jahre später: Schweiz hebt Rundstreckenverbot auf

Das Verbot von Rundstreckenrennen in der Schweiz wurde 1958 eingeführt, nachdem der verheerende Unfall beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955 die Welt erschüttert hatte. Über 80 Menschen starben damals, als ein Mercedes-Benz 300 SLR in die Zuschauermenge raste. Während andere Länder Sicherheitsmaßnahmen wie Leitplanken und Auslaufzonen entwickelten, entschied sich die Schweiz für ein generelles Verbot. Dieses Gesetz prägte die Motorsportgeschichte des Landes über Jahrzehnte hinweg.

Mit der Revision des Straßenverkehrsgesetzes wird dieses Kapitel nun geschlossen. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Rundstreckenrennen wieder stattfinden – allerdings unter strengen Auflagen. Die Verantwortung liegt bei den 26 Kantonen, die individuell über Genehmigungen entscheiden. Aspekte wie Lärmschutz, Umweltauflagen und Sicherheitsstandards spielen dabei eine zentrale Rolle.

Chancen und Herausforderungen für den Motorsport Die Aufhebung des Verbots bedeutet nicht automatisch eine Renaissance des Motorsports in der Schweiz. Das Land verfügt derzeit über keine FIA-klassifizierte Rennstrecke der höchsten Kategorie (Grade 1), die für Formel-1-Rennen erforderlich wäre. Der Bau einer solchen Anlage würde nicht nur hohe Investitionen erfordern, sondern auch auf Widerstand durch Umweltauflagen und Anwohner treffen.

Dennoch bietet die Gesetzesänderung neue Möglichkeiten für den Breitensport und kleinere Veranstaltungen. Clubsport-Events, nationale Meisterschaften oder Testfahrten könnten künftig auf Schweizer Boden stattfinden. Für Unternehmen aus der Motorsport-Zulieferindustrie ist dies ein wichtiger Schritt, da sie Prototypen und Technologien jetzt lokal testen können.

Die Rolle von Sauber und Audi in der neuen Ära Ein prominentes Beispiel für die Schweizer Motorsportkompetenz ist das Sauber-Team aus Hinwil, das seit Kurzem unter der Leitung von Audi steht. Obwohl ein Formel-1-Rennen in naher Zukunft unwahrscheinlich ist, bleibt Hinwil ein bedeutender Standort für Forschung und Entwicklung im internationalen Rennsport. Die Verbindung zwischen Audi und Sauber unterstreicht das Potenzial der Schweiz als technologische Drehscheibe.

Historische Perspektive: Von Bremgarten bis heute Zwischen 1950 und 1954 war die Schweiz Gastgeber des Großen Preises von Bremgarten – einem Rennen mit legendärem Status in der Formel-1-Geschichte. Nach dem Verbot fanden Schweizer Grand Prix-Rennen lediglich im französischen Dijon statt (1975–1982). Mit der Rückkehr zu Rundstreckenrennen könnte das Land an diese Tradition anknüpfen, wenn auch zunächst auf kleinerer Ebene.

Blick auf Europa: ein schwieriges Umfeld für Rennen Die Wiederbelebung des Motorsports in der Schweiz erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Rennen zunehmend unter Druck stehen. Hohe Antrittsgebühren und Konkurrenz durch neue Märkte wie den Nahen Osten oder Asien machen es selbst etablierten Nationen schwer, Grands Prix auszurichten. Deutschland ist ein Beispiel dafür: Trotz einer reichen Motorsporttradition hat das Land keinen festen Platz mehr im Formel-1-Kalender.