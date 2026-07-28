Elektrischer Allrad ohne Kardanwelle: Neuer Dacia Striker Hybrid

Der Dacia Striker Hybrid 150 4x4 kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit einem Elektromotor an der Hinterachse. Der Verbrennungsmotor leistet 140 PS und treibt über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe die Vorderräder an. Der Elektromotor liefert zusätzliche 31 PS für die Hinterachse. Diese Architektur ermöglicht eine Systemleistung von insgesamt 150 PS.

Das Besondere am Antriebskonzept ist der Verzicht auf eine mechanische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse. Stattdessen wird die Kraft rein elektrisch übertragen. Diese Lösung spart nicht nur Gewicht, sondern schafft auch mehr Platz im Innenraum, da kein Mitteltunnel benötigt wird. Zudem verfügt die Hinterachse über ein Zweiganggetriebe: Der erste Gang ist für Kriechfahrten im Gelände optimiert, während der zweite Gang Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h ermöglicht.

Die Energieversorgung des Elektromotors erfolgt über eine Lithiumionen-Batterie mit einer Kapazität von 0,84 kWh. Diese wird primär durch Rekuperation geladen – also durch das Umwandeln von Bremsenergie in elektrische Energie. Sollte die Batterie leer sein, stellt ein Riemen-Starter-Generator sicher, dass der Elektromotor weiterhin betrieben werden kann.

Effizienz durch intelligente Fahrmodi Der Striker bietet fünf verschiedene Fahrmodi: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand und Off-Road. Im Auto-Modus entscheidet das Fahrzeug selbstständig über den Einsatz des Allradantriebs, während im Eco-Modus maximale Effizienz angestrebt wird. Die Modi Snow und Mud/Sand sind speziell für schwierige Straßenverhältnisse konzipiert, während der Off-Road-Modus bei niedrigeren Geschwindigkeiten maximale Traktion bietet.

Ein weiteres Highlight ist die Bergabfahrhilfe: Sie hält auf steilen Gefällen automatisch eine konstante Geschwindigkeit zwischen drei und 30 km/h – ein Feature, das vor allem bei Geländefahrten Sicherheit bietet.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Vergleich zu Modellen wie dem VW Tiguan oder dem Hyundai Tucson punktet der Dacia Striker vor allem durch sein innovatives Antriebskonzept und seinen günstigen Einstiegspreis von etwa 32.500 Euro. Während Wettbewerber oft leistungsstärkere Motorisierungen oder luxuriösere Ausstattungen bieten, überzeugt der Striker durch seine pragmatische Herangehensweise: weniger Komplexität bei gleichzeitig hoher Effizienz.

Dacias Entscheidung, vollständig auf Dieselantriebe zu verzichten und stattdessen auf Hybridtechnologien zu setzen, unterstreicht den Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Kosteneffizienz – Aspekte, die in Zeiten steigender Kraftstoffpreise immer wichtiger werden.

Alltagstauglichkeit und Komfort Die fehlende Kardanwelle sorgt nicht nur für ein geringeres Fahrzeuggewicht, sondern auch für einen ebenen Innenraumboden – ein Pluspunkt für den Komfort der Passagiere im Fond. Das Kofferraumvolumen bleibt ebenfalls unbeeinträchtigt und bietet ausreichend Platz für Gepäck oder Einkäufe.

Mit einer gebremsten Anhängelast von bis zu 1.500 Kilogramm eignet sich der Striker zudem hervorragend für Freizeitaktivitäten wie das Ziehen eines Wohnwagens oder Bootsanhängers. Die robuste Bauweise sowie die hohe Bodenfreiheit machen ihn darüber hinaus geländetauglich.

Zukunftsperspektive: Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit Dacia hat es geschafft, mit dem Striker Hybrid 150 4x4 einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität zu gehen. Die Kombination aus Mildhybrid-Technologie und elektrischem Allradantrieb zeigt eindrucksvoll, dass innovative Technik nicht teuer sein muss.