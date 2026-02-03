Gebrauchtwagen-Tipp: Alfa Romeo Giulia (952)

Wenn wir Autofreunde doch bloß ein bisschen mehr Mut hätten! Da serviert uns Alfa Romeo seit Jahrzehnten die herrlichste Feinschmeckerware, und wir greifen nur so schüchtern zu, dass der hohe Wertverlust viel zu schnell die Preise vernichtet. Und sind die erst mal am Boden, kümmert sich niemand mehr um alternde Schönheiten. Der Alfa 156 war nicht nur hübsch, sondern auch ein richtig gutes Auto. Trotzdem wollte nach zehn bis 15 Jahren niemand in seine Wartung investieren, wenn der Antrieb anfing, etwas Öl zu verschwitzen, oder die Camuffo-Hinterachse ein paar neue Buchsen benötigte. Nachfolger 159 war technisch eine Spur zu trickreich und verschwand noch schneller in der Versenkung. Nachdem Alfa sich mit fünf Jahren Mittelklasse-Funkstille erholt ...