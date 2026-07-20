Hybrid 150 4x4: Elektrischer Allrad ohne Kardanwelle

Der Dacia Striker Hybrid 150 4x4 setzt auf eine Kombination aus einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner und einem Elektromotor an der Hinterachse. Während der Verbrennungsmotor die Vorderräder über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe antreibt, sorgt der Elektromotor mit einer Leistung von 31 PS für den Antrieb der Hinterachse. Diese Architektur ermöglicht eine Systemleistung von insgesamt 150 PS. Im Gegensatz zu herkömmlichen Allradsystemen verzichtet der Striker auf eine mechanische Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse. Stattdessen wird die Kraft rein elektrisch übertragen, was nicht nur Gewicht spart, sondern auch den Verbrauch reduziert.

Die elektrische Hinterachse ist vollständig entkoppelbar, wodurch Reibungsverluste minimiert werden können. Wird Allradantrieb benötigt – etwa bei schlechter Traktion oder im Gelände – schaltet sich der Elektromotor automatisch hinzu. Dieses System arbeitet bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h und bietet fünf verschiedene Fahrmodi: Auto, Eco, Snow, Mud/Sand und Off-Road. Besonders hervorzuheben ist die Bergabfahrhilfe, die auf steilen Gefällen automatisch eine konstante Geschwindigkeit hält.

Effizienz durch Rekuperation Ein zentrales Element des Hybridantriebs ist die Rekuperation. Die im Striker verbaute Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 0,84 kWh wird ausschließlich durch Bremsenergie oder den Verbrennungsmotor geladen. Im Stadtverkehr kann das Fahrzeug laut Hersteller bis zu 60 Prozent der Fahrzeit rein elektrisch zurücklegen. Dies sorgt nicht nur für einen niedrigeren Verbrauch, sondern reduziert auch die CO₂-Emissionen deutlich.

Die Kombination aus Mildhybrid-Technologie und vollelektrischem Hinterachsantrieb macht den Striker zu einem Vorreiter in seiner Klasse. Besonders im Vergleich zu konventionellen Allradsystemen punktet das Konzept durch geringere Betriebskosten und höhere Effizienz.

Vergleich mit Wettbewerbern Im direkten Vergleich mit anderen Fahrzeugen seiner Klasse zeigt sich der Dacia Striker als preislich attraktive Alternative. Während Modelle wie der VW Tiguan zwar leistungsstärkere Motorisierungen und mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten, überzeugt der Striker durch sein innovatives Antriebskonzept und einen deutlich niedrigeren Einstiegspreis.

Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung von Dacia, auf Dieselantriebe vollständig zu verzichten und stattdessen konsequent auf Hybridtechnologien zu setzen. Dies spiegelt den Fokus auf Effizienz und Umweltfreundlichkeit wider – ein Ansatz, der in Zeiten steigender Kraftstoffpreise immer relevanter wird.