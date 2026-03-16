24h Nürburgring: Kein Aprilscherz - BMW schickt Kombi auf die Nordschleife!

Die diesjährige Ausgabe des 24h-Rennens Nürburgring wird etwas ganz Besonders. Die Nordschleifen-Jünger flippten schon bei der Bestätigung der Teilnahme von Max Verstappen aus, nun dürften sie erneut aus dem Häuschen sein. Denn BMW macht einen Wunsch der Fans wahr: Man schickt einen BMW M3 Touring ins Rennen.

Die Idee entstand ursprünglich aus einem kleinen Aprilscherz aus dem vergangenen Jahr. Weil der Gag bei den Fans aber so gut ankam, setzte man das Projekt nun tatsächlich in die Realität um. Die Rennpremiere feiert der neue Kombi bereits bei NLS 2 am kommenden Wochenende (21.3.).

Die Ingenieure von BMW Motorsport haben den BMW M3 Touring 24H innerhalb von nur acht Monaten aufgebaut. Die Basis ist dieselbe wie die des BMW M4 GT3 Evo, die Grundkarosserie entspricht aber der des BMW M3 Touring. Der Unterschied zum GT3-Renner: Die Touring-Version ist 200 Millimeter länger und inklusive Heckflügel 32 Millimeter höher. Die sonstigen technischen Daten sind identisch.

BMW Die Schokoladenseite des neuen BMW-Rennwagens ist die Heckpartie.

Spezielles Design für die Premiere Eingesetzt wird der Touring mit Yokohama-Reifen vom Team Schubert in der Klasse SP-X. Am Steuer sitzen Jens Klingmann, Ugo de Wilde, Connor De Phillippi und Neil Verhagen. "So etwas wie das BMW M3 Touring 24H Projekt hat es bei BMW M Motorsport noch nie gegeben. Vielen Dank an alle, die ihr Herzblut in dieses einzigartige Fahrzeug gelegt und es zum Leben erweckt haben", sagt BMW-Motorsportchef Andreas Roos.

Der Clou: Für NLS 2 und das 24h-Qualirennen erhält der Neuling in der Grünen Hölle ein spezielles Design. Es greift ausgewählte Kommentare auf, die unter dem Aprilscherz auf den Social-Media-Plattformen veröffentlicht wurden. Das Posting erreichte damals über eine Million User. Beim 24h-Rennen wird es dann noch ein weiteres Sonderdesign geben.

"Das Fahrzeug ist zwar aus einem Aprilscherz entstanden, aber es ist ein absolut hochklassiges und konkurrenzfähiges Rennauto geworden", sagt Jens Klingmann. "Ich bin davon überzeugt, dass wir ein Top-Resultat einfahren können."