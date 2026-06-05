Formel 1: Rekord-Drohnen-Show in Monaco verkündet besondere Nachricht

Eigentlich hat Monte-Carlo alleine schon genug Glitz und Glamour zu bieten. Am Donnerstag (4.5.) erstrahlte das Fürstentum allerdings in einem ganz besonderen Glanz. Die Formel 1 zeigte die größte Drohnen-Show Europas direkt über der Rennstrecke.

Mit 3.050 Drohnen erreichte die rekordverdächtige Luftshow eine Höhe von knapp 200 Metern eine Breite von 250 Metern. Sie erleuchtete die Skyline der Riviera und lieferte mit verschiedenen Motiven aus der Formel-1-Welt eine atemberaubende Verbindung aus Technologie, Unterhaltung und Sport.

Während der zehnminütigen, choreografierten Vorführung entfaltete sich die Show als visuelle Reise durch die Gegenwart und Zukunft der Formel 1. Nach einem spektakulären gemeinsamen Start der Drohnen entstanden am Himmel Darstellungen des Stadtbildes von Monaco und dem legendären Stadtkurs.

Las Vegas bleibt bis 2037 Anschließend erschien die Trophäe des Großen Preises von Monaco, wobei die Animation die Verlängerung des Formel-1-Vertrags mit dem Fürstentum bis zum Jahr 2035 hervorhob. Danach folgte ein farbenprächtiger 3D-Helm sowie eine dynamische Präsentation aller Formel-1-Teams.

Im Anschluss ging die Show in die wichtigste Nachricht des Abends über. Mit mehreren Lichtbildern wurde gefeiert, dass der Las-Vegas-Grand-Prix bis 2037 Teil des Rennkalenders bleibt.

Seit seinem Debüt im Formel-1-Kalender im Jahr 2023 hat der Las Vegas Grand Prix einen kumulierten wirtschaftlichen Effekt von 3,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Alle drei Rennen von 2023 bis 2025 waren ausverkauft und haben dazu beigetragen, Las Vegas als eines der weltweit bedeutendsten Reiseziele im Motorsport zu etablieren.

F1/FOM Monaco und Las Vegas bleiben der Formel 1 noch länger erhalten.

Wichtiger Markt für die Formel 1 Das Rennen – das auch im weltweit erfolgreichsten Sportfilm aller Zeiten, F1 The Movie, zu sehen war – wird auf dem 6,2 Kilometer langen Las Vegas Strip Circuit ausgetragen. Dort erreichen die Fahrer Geschwindigkeiten von über 322 km/h, während sie an berühmten Wahrzeichen wie dem Bellagio, dem Caesars Palace, dem Wynn und dem Venetian vorbeifahren. Auf der Strecke konnte sich Max Verstappen bislang zweimal den Sieg sichern (2023 und 2025), während George Russell das Rennen im Jahr 2024 gewann.

F1-Boss Stefano Domenicali freute sich, dass die Behörden vor Ort endlich grünes Licht für die Verlängerung gegeben haben: "Wir waren immer davon überzeugt, dass Las Vegas zu einem Eckpfeiler unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten werden würde. Diese Vertragsverlängerung sowie die Erfolge der vergangenen Jahre bekräftigen unser langfristiges Engagement für diesen wichtigen Markt. Die Zukunft ist äußerst vielversprechend, und wir freuen uns darauf, diese Veranstaltung auf ein noch höheres Niveau zu heben."