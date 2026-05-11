A34-Paket macht diesen Plymouth GTX (1971) einzigartig

Das A34 Super Track Pak war eine der begehrtesten Optionen für Performance-Enthusiasten der frühen 1970er Jahre. Es beinhaltete ein Dana-60-Differenzial mit Sure Grip-Technologie und einer Übersetzung von 4.10:1, was für eine optimale Kraftübertragung sorgte. Die Kombination aus verstärktem Fahrwerk und vorderen Scheibenbremsen machte den GTX nicht nur zu einem straßentauglichen Fahrzeug, sondern auch zu einem potenten Kandidaten für die Rennstrecke.

Die Hemi-Spezifikation umfasste zudem einen Hochleistungs-Kühler mit einem 26-Zoll-Lüftergehäuse sowie einen siebenflügeligen Torque-Drive-Lüfter, um die immense Hitze des Motors zu bewältigen. Diese technischen Details waren nicht nur auf Langlebigkeit ausgelegt, sondern auch darauf, maximale Leistung aus dem ikonischen V8-Motor herauszuholen.

Der legendäre 426 Hemi-V8-Motor Der Herzschlag des Plymouth GTX ist zweifellos sein 426 Hemi-Motor. Ursprünglich für den Motorsport entwickelt, verfügt dieser über zwei Carter-Vierfachvergaser auf einer Aluminium-Ansaugbrücke sowie eine Air-Grabber-Haube mit ovalem Luftfilter. Diese Konfiguration ermöglicht eine Leistung von beeindruckenden 425 PS – Zahlen, die selbst heute noch beeindrucken.

Die Ingenieurskunst hinter diesem Motor zeigt sich auch in den inneren Komponenten: geschmiedete Kurbelwellen und Kolben sowie hochfeste Ventilfedern sorgen dafür, dass der Motor selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Der Hemi war nicht nur ein Kraftpaket auf der Straße, sondern dominierte auch Rennstrecken wie NASCAR.

Innenraum und Design: Motorsport trifft Luxus Optisch setzt der GTX Maßstäbe mit seinem aerodynamischen Design, das von NASCAR-Ingenieuren inspiriert wurde. Elemente wie die geschwärzte Air-Grabber-Haube und Zierstreifen entlang der Karosserie verleihen dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Look.

Im Innenraum treffen sportliche Features auf luxuriöse Details: Einzelsitze mit Mittelkonsole und Pistol-Grip-Schalthebel bieten perfekten Halt bei dynamischer Fahrt. Das Rallye-Armaturenbrett mit Drehzahlmesser sowie Holzdekor unterstreichen den exklusiven Charakter des Modells.

Restaurierung und Marktwert Dieser Plymouth GTX wurde durch eine Rotisserie-Restaurierung wieder in seinen ursprünglichen Glanz versetzt – durchgeführt von Dennis Kohr, einem renommierten Experten auf diesem Gebiet. Laut Mecum Auctions wird der Wert des Fahrzeugs zwischen 325.000 und 350.000 US-Dollar geschätzt (zirka 276.610 bis 297.880 Euro). Die Kombination aus Seltenheit, Originalzustand und technischer Exzellenz macht diesen Wagen zu einer begehrten Investition für Sammler.