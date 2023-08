Der neue, unter VW-Ägide entwickelte Bentley Continental ist seit 2003 am Start, mittlerweile bereits in der dritten Generation. Zum 20. Geburtstag legen die Briten vom Luxuscoupé ein Einzelstück auf, welches sich in vielen Punkten an das Ur-Modell aus 2003 anlehnt. Vorgestellt wurde der Bentley Continental One of one GT Speed in Pebble Beach.