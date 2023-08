Besonders gefährdete Personen – oder solche, die sich dafür halten -, die bequem im Fond eines Autos reisen und gleichzeitig ihr Schutzbedürfnis befriedigt sowie elektrisch fahren wollen, finden auf dem Luxuslimousinen-Markt bisher nichts Adäquates. Doch das ändert sich im Dezember 2023: Kurz nach ihrem Publikums-Debüt auf der IAA Mobility in München (5. bis 10. September) beginnt BMW, die neue Protection-Version des i7 auszuliefern. Dabei handelt es sich laut Hersteller um die weltweit erste zertifizierte Sonderschutzlimousine mit vollelektrischem Antrieb. Wer lieber auf einen klassischen Verbrennerantrieb vertraut, kann den neuen 7er mit Twin-Turbo-V8 natürlich ebenfalls in Schutzausführung ordern.

Beim i7 kombiniert BMW die Protection-Panzerung mit dem xDrive-60-Antrieb. Die Elektro-Limousine verfügt demnach über den zweimotorigen Antriebsstrang mit 400 kW (544 PS) und maximal 745 Newtonmetern. Die Fahrleistungen leiden jedoch unter der nicht näher bezifferten Gewichtszunahme: Der BMW i7 Protection beschleunigt in 9,0 Sekunden von Null auf Hundert – der normale i7 xDrive 60 schafft die Übung in nur 4,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 160 km/h limitiert. In welchem Maße die Reichweite leidet, gibt BMW nicht an.