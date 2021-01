BMW-Modellpflege-Maßnahmen Frühjahr 2021 Neuer 4er-Diesel, Allrad für 2er, neue Ausstattungen

Die jüngsten Modellpflege-Maßnahmen bescheren so manchem BMW-Modell neue Antriebs-Optionen. Andere Baureihen erhalten eine bessere Ausstattung oder optische Neuerungen.

Das BMW-Highlight des Tages ist natürlich der neue M5 CS. Aber auch einige Leistungs- und Größenklassen darunter tut sich einiges im Portfolio der Münchner. Zum Beispiel beim 4er Coupé, das nicht nur neue Außenfarben und innen weitere Lederausstattungen, sondern ab März 2021 auch einen Dreiliter-Sechszylinder-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen erhält. In beiden Fällen ist Mild-Hybrid-Technik an Bord. Ein 48-Volt-Startergenerator soll nicht nur den Verbrauch senken, sondern stellt in Beschleunigungs-Phasen bis zu elf Zusatz-PS zur Verfügung.

Neue 4er-Diesel mit 286 und 340 PS

Im 430d xDrive Coupé leistet der aufgeladene Reihenmotor 286 PS und leitet ein maximales Drehmoment von 650 Newtonmetern an alle vier Räder weiter. Den Sprint von Null auf Hundert absolviert der 4er damit in 5,1 Sekunden. Das M440d xDrive Coupé schafft diese Übung eine halbe Sekunde schneller. Kein Wunder: Es leistet 340 PS und liefert ein höchstmögliches Drehmoment von 700 Newtonmetern. In dieser Modellversion kombiniert BMW den Motor mit einem Achtgang-Steptronic-Sportgetriebe, einem Sportdifferenzial sowie dem M-Sportpaket.

BMW Group BMW bietet den 4er künftig mit einem entweder 286 oder 340 PS starken Sechszylinder-Diesel an.

Der M440d und dessen Benziner-Pendant M440i lassen sich von März an mit einem Karbondach aufrüsten. Gleiches gilt für ihre Entsprechungen der 3er-Reihe. Karbon gibt es auch für das Interieur; und zwar in Form mehrerer Leisten, die für viele sportlich positionierte Modellvarianten der 3er- und 4er-Reihe erhältlich sind.

Neue Allrad-Option für das 2er Gran Coupé

Das 2er Gran Coupé ergänzt BMW um eine Allrad-Variante: Als 220i xDrive Gran Coupé leistet der kompakte Viertürer 178 PS. Geschaltet wird automatisch per Achtgang-Steptronic, der Null-auf-Hundert-Spurt gelingt in 7,1 Sekunden. Obendrein erhält die Baureihe neue 18-Zoll-Felgen im Y-Speichendesign und in Bicolor-Ausführung.

BMW Group Mit dem 220i xDrive erhält das BMW 2er Gran Coupé eine neue Allrad-Option.

Am oberen Ende der Modellpalette polstert BMW vor allem die Ausstattungen auf. So erhält der 7er die Hinterradlenkung künftig serienmäßig. Lediglich optional gibt es für ihn dagegen die Vierzonen-Klimaanlage mit neuerdings integriertem Nanopartikel-Filter, was auch für den 8er (inklusive M8) sowie den X5 und X6 gilt. Nur der X7 erhält dieses Feature aufpreisfrei dazu.

BMW-News-App liest Nachrichten vor

Damit X5 und X6 – und deren M-Competition-Versionen – etwas finsterer dreinblicken, gibt es für beide Modelle ab April die neuen Individual-Leuchten "Shadow Line" gepaart mit Laser-Licht. Die Competition-Versionen des M8 lassen sich mit elektrisch umfangreich verstellbaren Karbon-Schalensitzen bestellen, was sowohl für das Coupé als auch das Cabrio und das Gran Coupé gilt. Für die neue M3 Limousine und das M4 Coupé bietet BMW zusätzlich die Farbe Skyscraper-Grau sowie neue Lederausstattungen an.

BMW Group Die BMW-News-App liest dem Fahrer auf seine Interessen zugeschnittene Nachrichten vor.

Zu guter Letzt erweitert BMW sein Angebot an digitalen Services. Wer in seinem Auto über das Live-Cockpit mit dem Betriebssystem BMW OS7 verfügt, kann künftig die BMW-News-App hinzubuchen. Basierend auf den Interessen des Fahrers werden online übermittelte Nachrichten aus dem Angebot von Verlagen ausgewählt und in Form von natürlich gesprochenen Beiträgen über das Audiosystem des Fahrzeugs ausgestrahlt.

Fazit

Von den aktuellen Modellpflege-Maßnahmen profitieren in erster Linie die dynamischen und hochwertigen BMW-Modelle. Für den 4er gibt es neue Diesel, das 2er Gran Coupé erhält Allrad, und die dicken SUV- und die Oberklasse-Vertreter sowie einige M-Modelle erhalten neue Ausstattungs-Optionen. Die neue News-App ist dagegen für (fast) alle da.