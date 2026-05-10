Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series: Handschalt-Monster mit fettem V8

Cadillac ist mit den MAC-26 Rennwagen und den Piloten Sergio Perez und Valtteri Bottas in der Formel 1 angekommen. Grund genug um etwas vom Motorsport-Glanz auf ein Serienmodell zu übertragen. Mit der Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series feiern die Amerikaner den ersten Start des neuen US-Teams auf heimischem Boden. Und natürlich bekommt der exklusive CT5 zahlreiche F1-Features mit auf den Weg.

Viel F1-Deko, kleine Auflage Angelehnt an die Modellbezeichnung MAC-26 des F1-Renners werden auch vom Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series nur 26 Exemplare aufgelegt. Damit wird er schon vom Start weg ein echtes Sammlerstück.

Besonders machen den CT5-V Blackwing F1 Collector Series eine Lackierung in Midnight Stone Frost mit silbernen, grauen und schwarzen Akzenten. Hinzu kommen an verschiedenen Stellen F1- und FIA-Logos. Die auf den vorderen Türen beispielsweise sind nicht geklebt, sondern direkt ins Blech gestempelt.

Fast 20 PS mehr Kräftig hingelangt wird auch unter der Motorhaube. Der hier installierte 6,2-Liter-Kompressor-V8 leistet nach einer Überarbeitung des Kompressors statt der serienmäßigen 677 nun 694 PS. Das maximale Drehmoment legt von 893 auf 912 Nm zu. Seinen Sonderstatus dokumentiert der neue Kompressor mit einem F1-Logo auf dem Deckel. Einzigartig macht den Antriebsstrang ein manuelles Sechsgang-Getriebe, das die Power an die Hinterräder portioniert und mit einem Schaltknauf mit F1-Logo aus dem 3D-Drucker versehen ist. Das ebenfalls serienmäßige Precision Package beschert der Power-Limousine zudem ein sportlicher abgestimmtes, elektromagnetisch gesteuertes Fahrwerk, verstärkte Radaufhängungen sowie eine Carbon-Keramik-Bremsanlage.

Den mit schwarzem Leder ausgekleideten Innenraum zieren Carbon-Applikationen mit F1-Logo, F1-Prägungen auf den Kopfstützen, neue Einstiegsleisten sowie eine spezielle Sondermodellplakette am Fuße der B-Säule.

Saftiger Preis Angeboten wird der CT5-V Blackwing F1 Collector Series ausschließlich auf den Märkten USA und Kanada. Die Produktion der Sondermodelle soll Mitte 2026 anlaufen, ausgeliefert wird dann im dritten Quartal. Preise für den F1-Renner wurden noch nicht genannt. Man darf aber davon ausgehen, dass das Sondermodell preislich irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Dollar (umgerechnet rund 128.000 bis 171.000 Euro) landen wird.