Formel 1: Rookie Arvid Lindblad ist in Melbourne so gut wie George Russell

An der Spitze tobte beim Grand Prix von Australien ein packender Zweikampf zwischen George Russell und Charles Leclerc. Der Mercedes- und Ferrari-Pilot gaben sich zwölf Runden Saures. Das elektrisierte die Zuschauer auf den Tribünen und an den TV-Bildschirmen.

Letztendlich setzte sich der Silberpfeil-Kutscher durch. Mercedes profitierte vom Taktik-Fehler des Gegners. Ferrari ließ seine beiden Piloten während der VSC-Phase in Runde 12 auf der Strecke, während die Sternenfahrer an die Box kamen. Das war die Entscheidung im Kampf um den Sieg. Russell und Teamkollege Andrea Kimi Antonelli holten den ersten Doppelerfolg als gemeinsames Fahrer-Duo.

Für die Bestnote reichte es bei Russell allerdings nicht. Am Start verlor er Platz eins an den von P4 vorschießenden Leclerc. Zudem konterte der Monegasse die Attacken immer wieder clever. Da war der Ferrari-Chauffeur einen Tick besser als der Engländer. Antonelli erhielt auch keine Bestone. Russell war schneller. Dicke Abzüge gab es für den heftigen Trainings-Crash am Freitag. Das hätte den Italiener beinahe die Teilnahme an der Qualifikation gekostet. Diese Fehler muss der 19-Jährige abstellen, wenn er um den Titel kämpfen will.

Mark Horsburgh via Getty Images Der Abflug auf dem Weg in die Startaufstellung war ein unnötiger Patzer von Oscar Piastri.

Rookie als heimlicher Sieger Auch Leclerc war nicht fehlerfrei. Mit dem Ferrari hätte er trotz kleinerer Probleme mit dem Energie-Management in Q2 den Red-Bull-Neuling Isack Hadjar schlagen müssen. Dafür trumpfte ein neues Gesicht in Melbourne auf. Rookie Arvid Lindblad holte nach P9 im Qualifying den achten Rang im Rennen. Der Racing-Bull-Pilot legte einen Raketenstart hin und war kurzzeitig Dritter.

Einziger Malus: Seine Abwehrversuche waren teilweise etwas hart. Da muss er noch das bessere Maß finden. Dennoch war er die positive Überraschung in Australien. Das Gegenbeispiel lieferte ausgerechnet Lokalmatador Oscar Piastri. Der McLaren-Fahrer verlor auf dem Weg in die Startaufstellung die Kontrolle über seinen Rennwagen. Er beklagte sich über zu viel Power am Heck. So ein Fehler darf dem Top-Mann allerdings nicht passieren. Auf dem Weg zu einem solchen ist Oliver Bearman. Mit Platz sieben gab der Haas-Fahrer erneut ein Bewerbungsschreiben für ein Cockpit bei einem der Top-Teams ab.

Audi Der Defekt seines Audi R26 vor dem Start, kostete Nico Hülkenberg die Teilnahme am Rennen.

Fahrer-Noten GP Australien 2026 Hier gibt es die Fahrer-Noten in der schnellen Übersicht.

George Russell – Note: 09/10

Andrea Kimi Antonelli – Note: 07/10

Charles Leclerc – Note: 09/10

Lewis Hamilton – Note: 08/10

Lando Norris – Note: 07/10

Max Verstappen – Note: 08/10

Oliver Bearman – Note: 09/10

Arvid Lindblad – Note: 09/10

Gabriel Bortoleto – Note: 08/10

Pierre Gasly – Note: 07/10

Esteban Ocon – Note: 06/10

Alexander Albon – Note: 06/10

Liam Lawson – Note: 06/10

Franco Colapinto – Note: 06/10

Carlos Sainz – Note: 05/10

Sergio Perez – Note: 06/10

Lance Stroll – Note: 04/10

Fernando Alonso – Note: 06/10

Valtteri Bottas – Note: 05/10

Isack Hadjar – Note: 08/10

Oscar Piastri – Note: 03/10

Nico Hülkenberg – Note: 07/10