Mit Century gegen Bentley: Toyota gründet eine neue Super-Luxus-Marke

Anfangs war es nur ein Concept Car, das Toyota für die Japan Mobility Show 2025 in Tokio angekündigt hat. Jetzt ist klar: Das schrill lackierte Coupé unter dem Titel "One of One" ist der Startschuss für eine eigenständige Luxusmarke von Toyota. Das machen Statements von Akio Toyoda klar. Toyoda, Urenkel des Toyota-Gründers und ehemaliger CEO der Marke, wechselte im April 2023 in die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden von Toyota und gilt bis heute als der wichtigste Mann im Konzern-Imperium.

Toyoda bestätigt neue Marke Toyoda hat auf mehreren Veranstaltungen und in Interviews die künftige Ausrichtung der Toyota-Marke Century erläutert. Toyoda sagte auf einer Konzernveranstaltung im Vorfeld der Japan Mobility Show wörtlich: "Wenn wir in den höherwertigen Bereich gehen, brauchen wir etwas über Lexus und Toyota. Und das ist Century. Das ist die Position von Century." Er betonte, dass Century in einer ganz eigenen Klasse existieren soll, und erklärte, dass die Marke bislang keine klare Identität hatte. Mit diesem Schritt soll Century zur Flaggschiff-Marke werden, die mit ultra-luxuriösen Herstellern wie Rolls-Royce oder Bentley konkurrieren wird.

Jahrzehntelang war Century keine eigene Marke, sondern die Modellbezeichnung des Toyota Century, einer Luxuslimousine für das japanische Kaiserhaus, Regierungsmitglieder und wohlhabende Geschäftsleute. Erst 2023 bekam der in westlichen Augen stets etwas barock wirkende Toyota Century mit dem Century SUV einen ähnlich pompösen Kollegen zur Seite gestellt. Bereits damals deutete sich an, dass Toyota mit Century etwas Größeres vorhat. Der 5,2 Meter lange und 2,6 Tonnen schwere Luxus-SUV gilt als Toyotas Antwort auf den Bentley Bentayga und ist bislang nur in Japan und China auf dem Markt.

Bentley im Blick Das Century Concept (siehe Bildergalerie) gilt damit als Vorbote einer dritten Century-Modellreihe als großes Luxus-Coupé im Segment eines, um beim Bentley-Vergleich zu bleiben, Continental GT. Im Vorfeld der Automesse in Tokio hat Toyota noch keine näheren Angaben zur Technik des Concept-Cars gemacht. Interessant wird vor allem der versprochene Antrieb. Die klassische Century-Limousine, einst mit Japans einzigem Zwölfzylinder unterwegs, wird aktuell von einem Hybrid-5,0-Liter-V8-Benziner angetrieben, beim Century SUV ist ein 3,5-Liter-V6-Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 412 PS installiert.