Im Schnee surrt ein Elektroauto mit modifizierter Duster-Karosserie an ihm vorbei, nahezu lautlos. Der Dacia Duster-Erlkönig kommt mit breit ausgestellten Radhäusern, verlängerter Karosserie, einem Unterfahrschutz sowie nicht ganz passender Hinterachse, Brembo-Bremsen vorne und Renault Alpine-Bremsanlage hinten daher. Zwischen den Achsen befindet sich gut sichtbar der Batterie-Stack. Das Steuer haben Mitarbeiter des Renault Sport Teams in der Hand.

Foto: Stefan Baldauf An der Hinterachse ist die Bemse mit Alpine-Bremssätteln zu sehen.

Was wissen wir?

Es ist ein Elektroauto!

Was vermuten wir?

Zunächst denken wir an die Andros Trophy, die das Dacia-Team mit dem Duster seit 2009 bestreitet. Die Eisrennserie verfügt auch seit Jahren über eine Elektro-Kategorie, die 2020 um eine Allrad-Elektroklasse ergänzt wird. Der Erlkönig mit seinen für den Rennsport typischen Schnellverschlüssen könnte also ein Prototyp für diese Rennserie sein.



Allerdings lohnt sich der Entwicklungsaufwand nur für eine kleine Rennsportserie kaum. Näher liegt da, dass die Franzosen eine neue Elektro-Plattform für Modelle jenseits des Twizy oder des Zoe testen. Hier ist Renault in Sachen E-Antrieb schlecht aufgestellt. Und zu diesen Gedankengängen gesellt sich dann noch eine ganz alte Idee dazu. Nämlich, dass die Renault-Marke Alpine zu einer ganzen Modellfamilie ausgebaut werden soll – inklusive eines Crossover-Modells, intern als „Alpine AS2“ bezeichnet, das seit Jahren durch die Gerüchteküche wabert. Allerdings ging man damals noch von einem Modell mit konventionellem Antrieb aus.

Mit diesem Bild im Kopf nähern wir uns den Erlkönig-Bildern erneut. Und dann passt doch einiges zusammen. Die kräftige Bremsanlage, der breite Radstand, das Renault Sport-Team und der hochbeinige SUV-Charakter, um die Batterie unterzubringen. Genauso machen es gerade Audi, Porsche und Co.

Erlkönig Dacia Duster Prototyp: Fährt hier der Alpine-SUV? 1/16 Unserem Erlkönig-Jäger ist ein mysteriöses Auto vor die Linse gefahren. Foto: Stefan Baldauf

Und was wird jetzt?

Anhand des zusammengedengelten Prototyps schätzen wir, dass ein Serienmodell mindestens noch zwei Jahre entfernt ist. Aber wir wissen auch, wie lange es gedauert hat, bis aus den zahlreichen Alpine-Studien das Serienmodell A110 wurde. Denkbar ist, dass zuvor ein rein elektrisches Renault-Modell an den Start gehen wird. Vielleicht ein Koleos, vielleicht auch ein Espace? Wir halten Sie auf dem Laufenden, das wissen wir …