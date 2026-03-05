Wertvollster McLaren F1 wird verkauft: Sprengt Nr. 007 die Rekorde?

Simon Kidston, der bekannte Oldtimer-Händler und Experte für McLaren F1, verkauft im Frühjahr 2026 über sein Unternehmen Kidston Motorcars einen sehr speziellen McLaren F1. Es handelt sich um das berühmte Auto mit der Chassis-Nummer 007 – und es gehört Simon Kidston persönlich.

Chassis 007 – eine Nummer mit Geschichte Dieser McLaren F1 mit der legendären Fahrgestellnummer 007 wurde am 24. Juni 1994 fertiggestellt – für den Schweizer Markt, entsprechend mit Kilometer-Tacho. Die Wahl der "007" war kein Zufall: Mehrere Kunden hatten sich diese Nummer gewünscht, doch letztlich ging sie an einen engen Freund von Mansour Ojjeh – dem langjährigen Teilhaber und Finanzier des McLaren Formel-1-Teams. Um andere Käufer dennoch zufriedenzustellen, verteilte McLaren Fahrgestellnummern, deren Quersumme ebenfalls sieben ergab – eine Anekdote, die Gordon Murray immer wieder mit einem Schmunzeln erzählt.

Auch die Farbwahl spielte auf das Bond-Motiv an: Jet Black mit zehn Prozent Metalflake – einzigartig unter allen F1 – kombiniert mit einer eleganten beige-braunen Lederausstattung. Nur vier F1 wurden in Black Metallic gefertigt, doch "007" ist das einzige Exemplar in dieser speziellen Jet-Black-Konfiguration. Zum Lieferumfang gehörten das nummerierte F1-Gepäckset, das originale Facom-Werkzeugchest, Titan-Bordwerkzeuge, Leder-Aktentasche, Duffelbag sowie alle Service- und Bedienungsanleitungen – bis heute vollständig erhalten.

Von Genf in die Welt Erster Besitzer des schwarzen McLaren F1 war Prinz Muhammad bin Fahad bin Abdulaziz, ein angesehenes Mitglied der saudischen Königsfamilie. Geliefert wurde das Fahrzeug allerdings an seinen Wohnsitz in Cologny bei Genf. Bereits 1998, bei nur 460 Kilometern Laufleistung, kam der F1 über Brooks Europe in Paris unter den Hammer.

Später gehörte "007" dem britischen Unternehmer Chris Palmer, danach dem US-Sammler Frank Selldorf. 2010 erwarb ihn der Genfer Händler und Sammler Simon Kidston – ausgerechnet jener Mann, der das Auto Jahre zuvor als junger Spezialist zur Auktion gebracht hatte. Kidston nutzte den F1 bestimmungsgemäß: Rund 20.000 Kilometer legte er in Europa zurück – auf Alpenpässen, Autobahnen und bei F1-Treffen. Gewartet wurde stets bei McLaren Special Operations (MSO).

Technikpflege auf höchstem Niveau Seit 1994 wurden rund 439.631 Pfund (netto) in Wartung und Instandhaltung investiert. Zu den Maßnahmen zählen:

Werks-Upgrades für Scheinwerfer, Klimaanlage und Sportauspuff

Neue Halbwellen, Naben und überarbeitetes Fahrwerk

Umfangreiche Service- und Restaurationsarbeiten 2017/18 inklusive neuem Tank, Kupplung, Lichtmaschine und kosmetischer Motorraumüberholung

Vollservice 2022 (38.034 Pfund) mit neuem Aluminium-Tank Der aktuelle Kilometerstand beträgt rund 44.750 km. Das Fahrzeug ist unfallfrei, trägt seine Originallackierung und verfügt über ein McLaren-Zertifikat zur Authentizität – eine Auszeichnung, die nur wenigen F1 zuteilwird.

Eine Ikone mit Substanz Von 106 gebauten Exemplaren entfallen nur 64 auf die regulären Straßenversionen. Sie gelten – nach den extrem raren LM-Varianten – als die begehrtesten F1 überhaupt.

Chassis 007 vereint dabei mehrere Alleinstellungsmerkmale:

ikonische Fahrgestellnummer

einzigartige Farbkombination

lückenlose Historie

vollständiges Zubehör

dokumentierte MSO-Betreuung

nachweislich unfallfrei

Kein Auto der letzten 50 Jahre ist spezieller – oder wertvoller – als der McLaren F1. Und Chassis 007 ist seine vielleicht berühmteste Inkarnation. Dürfen wir also mit einem Rekordpreis rechnen? Schwer zu sagen – vor allem, weil es sich bei Kidston nicht um eine öffentliche Auktion handelt. Der letzte öffentliche bekannte Verkauf eines McLaren F1 fand erst im Dezember 2025 in Abu Dhabi statt. Chassis-Nr. 14 wechselte für mehr als 25,3 Millionen US-Dollar (knapp 22 Mio. Euro) den Besitzer.