Porsche Carrera GT bei RM Sotheby's: 1 von 1270 in seltener Farbe

Die Geschichte des Porsche Carrera GT begann fünf Jahre, bevor das erste Serienmodell das Werk verließ. Ursprünglich hatte Porsche vor, einen neuen Sportwagen für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans zu bauen. Als der Motor schon fertig war, änderten sich bei Porsche die Prioritäten, das Projekt lag auf Eis. Doch der V10 ließ die Entwickler nicht los und bekam seine zweite Chance, als Porsche-Chef Wendelin Wiedeking einen neuen Supersportwagen ins Spiel brachte.