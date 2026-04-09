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Porsche Carrera GT bei RM Sotheby's: 1 von 1270 in seltener Farbe

Porsche Carrera GT von 2005 zu verkaufen
Das letzte analoge Supercar

Inhalt von

Porsche verdreht der Autowelt mit dem Carrera GT bis heute den Kopf. In Monaco kommt am 25. April bei RM Sotheby's ein Exemplar in Basaltschwarz unter den Hammer. Der Schätzpreis liegt bei zwei bis 2,5 Millionen Euro.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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Porsche Carrera GT (2005) Basaltschwarz Metallic
Foto: RM Sotheby's/Owner

Die Geschichte des Porsche Carrera GT begann fünf Jahre, bevor das erste Serienmodell das Werk verließ. Ursprünglich hatte Porsche vor, einen neuen Sportwagen für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans zu bauen. Als der Motor schon fertig war, änderten sich bei Porsche die Prioritäten, das Projekt lag auf Eis. Doch der V10 ließ die Entwickler nicht los und bekam seine zweite Chance, als Porsche-Chef Wendelin Wiedeking einen neuen Supersportwagen ins Spiel brachte.

3,9 Sekunden von null auf 100 km/h

Am 28. September 2000 fuhr Walter Röhrl mit einem Prototypen vom Arc de Triomphe zum Louvre. Die Basis für das Chassis stammte noch vom Boxster, doch der Motor war schon der V10 aus dem Le-Mans-Auto. Bis das Serienauto fertig war, dauerte es noch zweieinhalb ...

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