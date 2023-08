Wie beginnt der Gestaltungsprozess eines neuen Autos? Meist wohl mit einer Idee im Kopf des Designers oder der Designerin, die schnellstmöglich mit ein paar Strichen auf einem Blatt Papier oder in einem Notizblock verewigt wird. Genau diesen Moment will Tailor Made, die Indivialisierungsabteilung bei Ferrari, mit ihrem neuesten One-Off-Modell festhalten. Das gelb-schwarze Einzelstück basiert auf dem 812 Competizione, debütierte kürzlich im Rahmen der Monterey Car Week und wird am 17. Oktober bei einer Gala für wohltätige Zwecke versteigert.