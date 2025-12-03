Ford bringt neuen Plug-in-Hybrid-SUV 2027: Bronco-Style trifft auf Kuga-Basis

Das noch namenlose Plug-in-Hybrid-Modell soll sich optisch am robusten Design des Ford Bronco orientieren und auf der C2-Plattform basieren. Das berichtet "Automotive News Europe" unter Berufung auf interne Planungen des Herstellers. Produziert werden soll das Modell im spanischen Werk Valencia, wo der Kuga vom Band rollt – eine rein elektrische Variante ist derzeit nicht vorgesehen.

Eigenständiges Design mit amerikanischem Charakter Optisch soll sich der neue SUV jedoch deutlich vom Kuga unterscheiden. Das Design zeigt kantige Formen, eine steile Front und robuste Proportionen. Ford setzt damit seine Strategie fort, die eigene Herkunft stärker zu betonen und sich mit klarer Formensprache vom Wettbewerb abzusetzen. Ein ähnlicher Ansatz war bereits beim elektrischen Explorer zu sehen, der ebenfalls Designelemente seines US-Pendants übernimmt.

Jim Baumbick, seit Kurzem Chef von Ford Europa, will die Produktentwicklung beschleunigen. "Wir wollen Produkte entwickeln, die für europäische Kunden relevant sind und schneller umgesetzt werden", sagte Ford laut "Autocar". Der neue Bronco-Ableger wird das erste Modell sein, das vollständig unter seiner Führung entsteht und die Neuausrichtung der Marke in Europa sichtbar macht.

Nachfolger im Kompaktsegment Mit dem Ende der Focus-Produktion nach 27 Jahren reißt Ford eine Lücke im Kern des Modellprogramms. Der neue SUV ersetzt den Kompaktwagen nicht direkt, übernimmt aber dessen Marktrolle im volumenstarken C-Segment und soll dazu beitragen, Fords Präsenz in Europa zu stabilisieren. Nach den überschaubaren Verkaufszahlen der Elektrobaureihen Explorer und Capri will der Hersteller mit einem Hybrid-Modell neue Kundengruppen ansprechen, die sich nicht ausschließlich auf Elektroantriebe festlegen wollen.

Das Modell trifft auf etablierte Wettbewerber wie den Volkswagen Tiguan, den Kia Sportage, den Hyundai Tucson, den Skoda Kodiaq und den Jeep Compass. Mit seiner kantigen Erscheinung und dem Bronco-Schriftzug will Ford gezielt Kunden ansprechen, die ein eigenständiges Design bevorzugen und Wert auf Vielseitigkeit legen. Damit folgt der Hersteller einem Trend, den auch andere Marken umsetzen: JLR arbeitet an einem kleineren Defender, Mercedes-Benz entwickelt eine kompaktere G-Klasse, Toyota eine kürzere Version des Land Cruiser.

Anm. d. Red.: Bei dem Aufmacherbild handelt es sich um ein Teaser-Foto des Ford Bronco und nicht um das im Artikel erwähnte neue Modell.