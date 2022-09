Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Offizielle Zeichnung Ford Mustang als Viertürer?

Gibt es also neben dem Coupé, dem Cabrio und den Dark Horse-Modellen noch eine weitere Mustang-Version? Die offizielle Zeichnung von Fords Exterieur-Designer Christopher Stevens zeigt eine viertürige Limousine in Coupé-Form.

Kürzere Türen

Das dunkel angesetzte Dach kaschiert die Länge des Modells. Die recht kurze hintere Tür reicht dabei bis weit in das hintere Dachsegment und verfügt über einen Türgriff unterhalb der massiven Kotflügel-Sicke. Auch die vordere Tür erscheint kürzer. Ansonsten entspricht der Look in weiten Teilen dem des neuen zweitürigen Modells. Das Fensterband läuft indes nach hinten etwas länger aus, die C-Säule erscheint filigraner.

Die Zeichnung ist Teil von Skizzen, die unterschiedliche Stadien der Design-Entwicklung zeigen – darunter auch eine Coupé-Version, die frappierend an das C-Design von Bugatti erinnert. Aber das nur als Randnotiz. Schon öfter wurde intern über einen viertürigen Mustang nachgedacht, mit dem Mach E gibt es bereits einen elektrischen Viertürer unter dem legendären Namen. Andererseits sind klassische Limousinen derzeit nicht mehr gefragt. Entsprechend ordnen wir die Zeichnung als Fingerübung des Designers ein oder als einen internen Scherz der Design-Abteilung. Vielleicht wollte aber Ford auch testen, wie aufmerksam wir das Pressematerial begutachten. ;)

Umfrage 19 Mal abgestimmt Wie cool fänden Sie einen Mustang mit vier Türen? Sub-Zero! Uncool! mehr lesen

Fazit

Ford hat bei der Präsentation des Mustang Design-Zeichnungen veröffentlicht. Darunter auch das Bild eines viertürigen Mustangs mit deutlich kürzeren Türen und einem farblich abgesetzten Dach. Ob es jemals einen Mustang als viertüriges Coupé geben wird, wissen wir nicht – intern hat Ford darüber schon öfters nachgedacht. Wir könnten uns ein solches Modell auf jeden Fall vorstellen.